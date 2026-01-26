Els Terrassa Reds s'estrenen a Mallorca amb victòria

Excel·lent inici de temporada per als Terrassa Reds, que van sumar a les Illes Balears la seva primera victòria de la temporada. El partit, força equilibrat, va suposar l'estrena del nou entrenador, Xavi Gonzalo.
Els Reds van imposar-se per un ajustat marcador de 12 a 17 als Mallorca Voltors, que van sumar la seva segona derrota consecutiva, en partit corresponent a la segona jornada de la conferència est de la Lliga Nacional de futbol americà i ocupa la tercera posició. Lideren la taula els Badalona Dracs, que han guanyat els dos partits que han disputat, seguits dels Valencia Firebats amb un triomf. Aquest diumenge a les 12 hores, els Reds rebran precisament els Badalona Dracs.
La primera meitat va acabar amb un marcador de 0 a 3 per als egarencs, que van arrencar amb un gol de camp de Samuel Rodríguez. A la represa, els de Xavi Gonzalo van tornar a colpejar anotatnt un "touchdown" de cursa del nord-americà D'Angelo Durham, und els nous fitxatges dels egarencs.
Després del 0-10 van contestar els mallorquins amb un "touchdown". La connexió nord-americana entre Malik Brown i Austin Rock va significar el 6 a 10 a l'electrònic en el descans.
Al tercer període, els Reds van signar un altre "touchdown", que els va permetre deixar el partit sentenciat. Una gran passada d'Álex Pacheco a Biel Folch va significar el 6 a 17. Tot i l'avantatge, els Reds van haver de patir per endur-se la victòria. Una gran passada dde Malik Brown a Matías Rojas va tornar a donar opcions als balears.
En un final d'infart, els mallorquins van acariciar la remuntada arribant fins a la "red zone", dins de les 20 darreres iardes. La defensa dels Reds va resistir i va acabar tancant la victòria gràcies a una intercepció de Jordi Brugnani.