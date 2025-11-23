Empat meritori del San Cristóbal al camp del Vilanova

Empat força valuós del San Cristóbal en el camp d'un Vilanova situat a la part alta de la classificació. Els de Cristian García es van avançar a la primera meitat, però els locals van reaccionar i van assolir la igualada a la represa. Després van intentar endur-se el triomf, però els egarencs es van defensar amb ordre i van aconseguir que l'empat a un gol no variés. La pròxima jornada, els parroquials rebran al Lleida Esportiu en el municipal de Ca n'Anglada.
Els inicis del primer temps van estar presidits per una alta igualtat entre tots dos equips, sense que cap s'apoderés del pes del joc i sense oportunitats de gol. En el minut 23, i després d'una centrada des de la banda esquerra de Raúl Ferrer, Raúl Pérez va deixar passar la pilota i Salva Torreño va engaltar un magnífic xut que va entrar per l'escaire de la porteria del Vilanova. Amb el 0 a 1, els locals van reaccionar i el porter parroquial Carles Segura va haver de refusar una bona oportunitat per a l'empat.
En el minut 7 de la segona meitat i en una acció de fora de banda, Àlex Frutos va assistir a Joan Raventós que, massa sol, va batre al porter Carles Segura sense remei. El Vilanova, amb l'1 a 1, va prèmer l'accelerador i va gaudir d'algunes opcions per aconseguir el triomf davant d'un San Cristóbal que va saber conservar el seu botí i que es va defensar amb autoritat. A vuit minuts per a la conclusió, de nou Carles Segura va evitar el gol dels locals amb una excel·lent intervenció.
Pel San Cristóbal van jugar: Carles Segura, Salva Torreño (Paul, m. 78), Otero (Hugo García, m. 46), Ricki, Raúl Ferrer, Joan Cervós, Max Llovera, Guillem, Raúl Pérez (Adrià Alsina, m. 62), Marc Río (Carlos Olmo, m. 46) i Konu (Marc Mujal, m. 62).