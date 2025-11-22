Contundent derrota del CN Terrassa davant un rival directe

L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa ha patit una dura derrota (16-22) a la piscina de l'Àrea Olímpica davant el Club Natació Barcelona, rival directe en la lluita per ocupar la part alta de la classificació. Amb aquest resultat, el conjunt dirigit per Sergi Mora acumula quatre victòries i tres derrotes en el que va de lliga i es manté a la cinquena plaça, però la diferència amb el quart classificat (CN Mataró) ja és de sis punts.
En el primer període, el CN Terrassa ha sabut aprofitar les seves oportunitats. Marc Salvador ha estat l'encarregat d'obrir la llauna. Poc després, l'equip visitant empatava el matx, però Albert Sabadell ha posat l'avantatge per als locals a la següent jugada. El CN Barcelona ha tornat a igualar el marcador immediatament. Tanmateix, els de Sergi Mora no donaven respir a la defensa rival i Jordi Chico ha avançat de nou als locals (3-2). La reacció visitant ha tornat a ser imminent i, a la següent acció, el conjunt egarenc ha aprofitat la superioritat numèrica per tornar a agafar avantatge en el marcador (4-3) amb un gol de Nacho Bargalló. Més tard, el CN Terrassa augmentaria el seu marge de diferència a dos gols (5-3) gràcies a una nova diana d'Albert Sabadell. Després d'una gran aturada de Xavi Teclas, Ricard Alarcón ha fet el sisè. Posteriorment, el conjunt barceloní ha retallat distàncies, però Óscar Blanco ha marcat per tancar un primer període més que notable per als locals (7-4).
El segon quart començava amb una diana visitant i, en la següent jugada, el porter del CN Barcelona, Tristán Viñuales, intervenia providencialment per evitar el gol de Lars Ten Broek. A la següent acció d'atac per als locals, el jugador neerlandès s'ha topat amb el travesser, però el rebot ha afavorit al CN Terrassa i Gerard Cuacos ha fet el 8 a 5. Els barcelonins tornaven a retallar distàncies (8-6). Tot i això, els de Sergi Mora aprofitarien de nou una expulsió per recuperar els tres gols d'avantatge (9-6). Tot seguit, el CN Barcelona ha marcat dues dianes consecutives per apropar-se al marcador (9-8). En les següents jugades, ambdós equips han sabut beneficiar-se de la superioritat numèrica (10-9). Posteriorment, el quadre barceloní ha empatat el matx amb un gol de penal, però Marcel Teclas ha tornat a avançar els egarencs. Tot feia semblar que marxarien al descans per davant en el marcador, però els visitants han anotat per partida doble en les acaballes del segon període (11-12).
A la represa, al Club Natació Terrassa se li començaven a complicar els tres punts després de veure com els visitants anaven guanyant per 11 a 14 quan passaven més de tres minuts del tercer quart. Els locals han reaccionat de seguida amb una diana de Nacho Bargalló, però els barcelonins han fet valer el seu talent ofensiu amb dos gols més (12-16). Tot i que Lars Ten Broek ha fet dues dianes més per als locals en aquest tercer període, el CN Barcelona ha arribat a l'últim quart amb un avantatge còmode de quatre gols (14-18).
Tot i que el CN Terrassa no ho ha deixat d'intentar en cap moment, les possibilitats de remuntada eren remotes. El darrer període començava amb un gol estratosfèric dels barcelonins que suposava pràcticament la sentència (14-19). Les bones transicions defensives i la gran actuació del porter visitant han provocat que els de Sergi Mora només sumessin dos en aquest últim quart, obra de Nacho Bargalló i Ricard Alarcón. El resultat final ha estat de 16 a 22.
Fins ara, el partit de lliga de l'actual temporada on els terrassencs havien encaixat més dianes havia estat a domicili davant el CE Mediterrani (16 gols). En aquesta setena jornada, però, la solidesa defensiva no ha estat l'esperada i ha superat aquesta xifra de gols en contra amb escreix. A priori, el següent compromís de lliga és assequible per al conjunt terrassenc, ja que s'enfrontarà a domicili al CN Catalunya, penúltim classificat.