Empat que obliga a guanyar a Anglaterra

La selecció espanyola femenina ha empatat a un gol contra Escòcia en el segon encontre de la fase de grups de l'Eurohockey que s'està celebrant a Mönchengladbach, Alemanya. Les de Carlos García Cuenca, que ha marcat en el primer quart, semblava que guanyarien el partit, però un gol de les escoceses a quatre minuts per a la conclusió, ho ha evitat. Ara, el combinat femení es jugarà el pas a les semifinals aquest dimecres, contra la selecció d'Anglaterra, a partir de les 10 hores.
Espanya ha començat dominant i fabricant bones opcions atacant, si bé Escòcia s'ha despertat i també ha creat les seves ocasions per marcar que no ha pogut definir. Poc després que la portera de l'Atlètic Clara Pérez evités el gol després d'una rematada d'Amy Costello, les de García Cuenca s'han avançat en el marcador, després d'una acció de l'egarenca Marta Segú que ha acabat concretant Patricia Álvarez. Era el minut 12 de partit i tot es posava de cara per a les jugadores de la selecció femenina.
En el segon quart, Espanya ha disposat de bones oportunitats mentre que Escòcia ha insistit més en els darrers cinc minuts, encara que també sense punteria. Les escoceses han sortit en el tercer quart amb molta empenta, si bé les de García Cuenca també han creat algunes bones opcions per marcar, com una de l'egarenca Estel Petchamé o una de Sara Barrios.
En l'últim període, Escòcia ha buscat el gol amb ímpetu, tot i que la millor ocasió ha sigut per a Segú, que en la mateixa acció ha vist com la portera refusava la seva rematada i, després d'apoderar-se de nou de la bola, el seu tir ha anat al pal de la porteria contrària. A manca de quatre minuts per a la botzina final, Heather McEwan ha culminat una bona jugada de la seva companya Ellie Mckenzie i ha establert l'empat a un que ja no ha variat malgrat els intents de les jugadores del conjunt femení.