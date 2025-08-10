Empat sense gols del Terrassa FC contra el Mollerussa

El Terrassa FC va disputar el seu quart encontre amistós de la pretemporada i va empatar a zero davant del CFJ Mollerussa a l'Estadi Olímpic. L'equip de Víctor Bravo va oferir bons moments, sobretot a la represa, però no va poder marcar. Això sí, va complir un dels objectius del seu tècnic per a aquesta temporada i no va rebre cap gol. El pròxim encontre de preparació de la pretemporada serà aquest dijous 14 d'agost, també a l'Estadi Olímpic i a partir de les 19 hores, amb el Badalona CF com a contrincant.
L'alineació inicial del conjunt egarenc la van formar Marcos Pérez a la porteria, Larrauri, Adrián Beamonte, Dirks i Mario Domingo a la defensa, Ruymán i Josemi al doble pivot, Joel i Joaco a les bandes i Gil Muntadas i Van Den Heerik a la punta de l'atac. Després, a la represa, van entrar Iván Biarge, Isma, Reche, Jaime Barrero, Sleegers i Casti. Aythami, que ha sigut pare, va ser baixa amb permís del club.
La primera arribada va ser dels visitants, en una falta executada per Lucas Pariente que el porter Marcos Pérez va rebutjar. Els locals van contestar amb una bona opció de Van den Heerik que va sortir fora. El Terrassa FC, tot i els intents, no va poder arribar amb comoditat a l'àrea d'un Mollerussa ben posicionat a darrere.
A la segona meitat, es va veure un Terrassa FC molt més incisiu i vertical. Casti, després d'un a bon a jugada de Larrauri va tenir el gol i, poc després, Gil Muntadas va rematar per sobre del travesser de la porteria visitant una bona assistència de Sleegers, en una acció iniciada per Mario Domingo.
Casti va tornar a poder marcar després d'una jugada de Larrauri. Els de Víctor Bravo, molt més complets a la represa, no van poder estrenar el marcador i el matx va acabar amb empat sense gols. De moment, el conjunt terrassista ha jugat quatre partits, amb tres derrotes i un empat de balanç.