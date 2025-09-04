El davanter vigatà Gil Muntadas, amb l’inici de la lliga del Terrassa FC al camp del SD Ibiza Islas Pitiusas, encetarà la seva tercera temporada a les files del conjunt egarenc, el que el converteix en el tercer jugador més veterà a aquesta plantilla, per darrere del porter Marcos Pérez i l’atacant canari Aythami Perera. Va arribar l’estiu de 2023, procedent del Cornellà i, des de llavors, s’ha convertit en un fix a les alineacions de tots els tècnics que l’han tingut a les seves ordres.
“Hi ha hagut molts canvis respecte a la temporada passada. I la pretemporada potser ha començat d’una manera una mica diferent, pels resultats que hem tingut, però estem amb molta il·lusió, estem convençuts que farem un gran any i quina millor manera que començar fent un bon partit i guanyant el camp de l’Ibiza”, va manifestar Gil.
Tot i que els resultats en els encontres de preparació de la pretemporada no han sigut bons en general, el davanter osonenc va opinar que “l’equip està creixent. Hi ha molta gent nova, molts conceptes nous, s’han provat moltes coses diferents i crec que cada cop estan sortint millor”.
Un dels apartats que ha funcionat menys ha sigut el golejador. Sobre aquesta circumstància, Gil va comentar que “a partir de tres quarts de camp sí que ens ha faltat una mica de claredat. No hem estat del tot fins, però bé, això ho millorarem, segur, perquè hi ha talent i un cop agafem confiança, això se solucionarà”.
Aquesta temporada
Respecte a l’objectiu del Terrassa FC de cara a aquesta temporada 2025-2026, el jugador de vic s’apunta a la filosofia del seu tècnic, Víctor Bravo. “Anar partit a partit ens posarà on l’equip es mereixi, no mirem més enllà”, Gil admet que “des que he arribat aquí l’objectiu és el “play-off”, però no hi hem arribat en cap any, sempre ens hem quedat a prop, i és millor centrar-nos en el partit a partit i si a final de temporada hi estem, genial. Lluitarem per estar-hi, però prefereixo no marcar-me un objectiu, sinó centrar-nos a millorar i en guanyar aquest cap de setmana”.
Veu a Barça “B” i Atlético Baleares com a grans favorits per l’ascens en una Segona Federació que considera “una categoria molt complicada” i són els que “tenen aquesta pressió d’haver de quedar a dalt”. En el futbol, no obstant això, “mai se sap i ja es veurà”, va assegurar.