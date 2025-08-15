Espanya dona la cara, però cau a les semifinals

Tot i que ha plantat cara a l'actual campiona de la competició, la selecció espanyola femenina ha caigut per 3 a 1 les semifinals de l'Eurohockey. Les de Carlos García Cuenca s'han avançat en el marcador en un primer quart molt complet, però els Països Baixos, amb tres penals-córner, han acabat remuntant. El combinat femení disputarà el partit per a la medalla de bronze aquest diumenge, a les 14.30 hores, contra el vencedor de l'altra semifinal, entre Bèlgica i Alemanya.
En el primer quart, i després d'uns minuts inicials de domini i algunes arribades de perill de les neerlandeses, la selecció femenina ha controlat molt bé la situació, sobretot després d'avançar-se en el marcador. Era el minut 5 quan Patricia Álvarez ha desviat a la perfecció una falta molt ben executada per Xantal Giné. Amb el resultat favorable, és quan s'han viscut els millors minuts de les de García Cuenca, que han fabricat algunes ocasions de gol més que no han pogut transformar.
Lucía Jiménez, en una acció de la jugadora del CD Terrassa Estel Petchamé, Luciana Molina i, sobretot, de nou Álvarez després de rebre una bona assistència de l'egarenca Marta Segú, han tingut les seves opcions abans de la conclusió del primer quart. En el segon, l'eficàcia de les neerlandeses en el llançament de penal-córner i, en especial de la seva especialista, Yibbi Jansen, han marcat el desenvolupament del partit. La jugadora dels Països Baixos, amb dos llançaments diferents, un per baix i ajustat al pal i l'altra un potent tir, ha remuntat el partit per a la seva selecció, en un interval de temps de quatre minuts. Abans del descans, la portera de l'Atlètic Clara Pérez ha evitat el tercer, en un altre penal-córner de les rivals.
El joc del tercer quart ha ofert poc en l'aspecte de les oportunitats per marcar per part de cap de les dues seleccions. Països Baixos ha decidit contemporitzar més que anar directament a buscar el tercer gol mentre que les de García Cuenca s'han defensat amb ordre i han provat d'atacar, si bé sense crear gaires jugades ofensives remarcables. L'últim quart ha començat amb un nou penal-córner favorable als Països Baixos, el cinquè que tenien. Constanza Amundson, sota els pals, ha evitat el tercer de les neerlandeses que, de nou, ha intentat Jansen.
Dos minuts més tard, l'especialista de les de Raoul Eheren no ha fallat, i amb una rematada molt ajustada al pal de la porteria del combinat espanyol, ha establert el 3 a 1 en el marcador. Pérez ha evitat el quart, poc després, amb una bona intervenció. El partit ha finalitzat sense cap variació. Les de García Cuenca ho han intentat, però els Països Baixos tenia el partit molt controlat i no ha permès cap alegria a les seves adversàries.