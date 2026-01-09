Espanya es classifica per a les semifinals a Heidelberg

El terrassenc Pere Amat i els seus companys de la selecció espanyola de hockey sala han aconseguit fer història a l’Europeu que es disputa a la ciutat alemanya de Heidelberg classificant-se per a les semifinals de la competició i millorant ja la cinquena posició assolida en la passada edició, la del retorn a la màxima categoria continental.
Després de golejar Suïssa per 7 a 1 i imposar-se per un ajustat 6 a 5 a Bèlgica, el combinat espanyol ha fet els deures davant dels irlandesos, el rival més fluix del grup. Han acabar golejant-lo aquest divendres per un contundent marcador d’11 gols a 2.
Parcial de 4 a 0 en 10 minuts
El combinat que prepara Fede González ha deixat el partit resolt per la via ràpida després d’anotar quatre gols en un magnífic primer quart. Ignacio Abajo ha inaugurat el marcador als tres minuts i poc després Ignacio Cobos ha fet el segon. Pere Amat ha anotat el 3 a 0 al minut 9 en transformar un llançament de penal-córner. En el següent atac, Juan Muñoz ha fet el quart.
Els espanyols han continuat dominant amb insistència, però no han tornat a marcar fins als segons finals del segon acte, gràcies a una diana de César Curiel.
El 5 a 0 ha permès disputar els dos darrers quarts amb molta tranquil·litat davant dels irlandesos, que han perdut els tres partits que han disputat. Ferran Muñoz, Manuel Prol i Ignacio Abajo han ampliat l’avantatge fins al 8 a 1. Dos gols més d’Enrique Zorita i un de Juan Muñoz han acabat establint l’11 a 2 definitiu.
Les semifinals es disputaran aquest dissabte a les 19.20 i a les 20.45 i la final diumenge a les 14.40 hores.
La selecció ja ha millorat la cinquena posició de la darrera edició
Espanya disputarà dissabte a les 13.15 el seu quart i darrer partit de la primera fase al grup “B”. Pere Amat i els seus companys s’enfrontaran a la vigent campiona, Alemanya, que és també l’amfitriona. En el duel estarà en joc la primera posició del grup, que permetrà disputar la semifinal de demà contra el segon del grup “A”. Si perd, Espanya serà segona i es creuarà amb el primer de l’altre grup. Polònia i Àustria comanden el grup “A”.