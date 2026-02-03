El Govern descarta aixecar els peatges de la C-16

El Govern català no té previst l’aixecament general de barreres a l’autopista C-16, una mesura reivindicada els últims dies pels agents polítics i econòmics de Terrassa i també diversos municipis del Bages davant la crisi de Rodalies. El Departament de Territori ha argumentat a aquest diari que “l’aixecament de barreres de la C-32 al Garraf respon al tall de trànsit que s’està produint a l’AP-7 en sentit sud”, mentre que “en el cas de la C-16, no es produeix aquesta situació”. A més, ha subratllat que està “reforçant el transport interurbà d’autobús, així com els serveis de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)” que han incrementat les freqüències, per garantir la connectivitat de la zona.
Les mateixes fonts han recordat que la via ja disposa de bonificacions per a la “mobilitat obligada”. Segons la versió oficial, els usuaris inscrits al registre d’Autema poden gaudir de la “gratuïtat de l’autopista entre Terrassa i Manresa” o de descomptes que arriben fins al “98% del preu del peatge” en trajectes com Manresa-Sant Cugat en dies feiners. En el tram Sant Cugat-Terrassa, la bonificació de gairebé el 70% permet que els conductors recurrents paguin només “un euro per l’anada i un euro per la tornada”, amb la possibilitat d’obtenir majors descomptes per a vehicles elèctrics registrats a EcoviaT o VAO.
Aquesta és la mateixa resposta que s’ha rebut al territori, on es recorda que molts usuaris s’han vist forçats a recórrer al vehicle privat per l’excepcionalitat de la situació de Rodalies i es critica que els descomptes no són una solució immediata, ja que “el procés de donar-se d’alta no és automàtic”.
A la línia R4 on es va produir l’accident de Gelida es manté fins a nou avís el servei alternatiu de busos entre Terrassa i Manresa i entre Sant Sadurní i Martorell. Renfe assegura que es garanteix la mobilitat dels passatgers, ja sigui en tren o per carretera, mentre treballen per “recuperar la circulació als trams afectats”.