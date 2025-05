Evelyn Gómez, vuitena al Mundial sub-17 d'halterofília

L'aixecadora terrassenca del Club Halterofília Matadepera Evelyn Gómez Sosa va finalitzar en una meritòria vuitena posició en la categoria femenina de -49 quilos de pes corporal en el Campionat del Món sub-17 que va tenir lloc a la capital del Perú, Lima.

Gómez va realitzar uns millors aixecaments de 67 quilos en la modalitat d'arrancada, que la van situar en la vuitena posició mundial de la modalitat, mentre que en el dos temps va executar un millor aixecament de 82 quilos, acabant setena. La suma d'ambdues modalitats la van deixar amb un total olímpic de 149 quilos aixecats, una marca que li va acabar atorgant la vuitena posició en la categoria sub-17.

Aquestes marques realitzades a la capital peruana en la seva categoria d'edat li van suposar quatre nous rècords de Catalunya júniors (sub-20) i també sub-17 femenins, ajudant també a l'equip espanyol sub-17 femení a acabar novè per equips. Va fer també la marca mínima europea que li permetrà participar en el proper Campionat d'Europa sub-17 que se celebrarà del 23 al 31 de juliol a Madrid, on Evelyn Gómez podrà escollir entre les categories de -48 o -53 quilos de pes corporal. En els anteriors europeus de la categoria sub-15, la terrassenca va fer bronze l'any 2023 i plata el 2024.

Un total de 62 països han pres part en la modalitat femenina d'aquest Mundial, amb un total de 270 dones participants, pertanyents a 20 països. Aquest Mundial va ser el primer de la història on s'unificaven tant la categoria sub-20 com la sub-17. El proper Mundial s'organitzarà ja amb les categories oficials determinades per la International Weightlifting Federation (IWF).