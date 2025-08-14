El Jutge Únic no inscriu al Som Maresme a la Tercera Federació

El Jutge Únic de Competició de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha determinat la no inscripció del Som Maresme FC a la Tercera Federació, categoria en la qual milita el conjunt terrassenc del San Cristóbal. Per prendre aquesta decisió, Jutge Únic s'ha basat en el fet que ha detectat deficiències en el procés d'inscripció del club que presideix Sedrak Petrosyan. El club té ara li dona un termini per inscriure's a la Lliga Elit, la categoria immediatament inferior a la Tercera Federació, a condició que compleix amb els requisits mínims.\r\n\r\nEn cas de no complir-los, el Som Maresme baixaria fins a la darrera categoria del futbol català, la Quarta Catalana. El Som Maresme, anteriorment Badalona Futur, va baixar de categoria la passada campanya des de la Segona Federació. El seu entrenador actual és un vell conegut del club parroquial i del futbol egarenc, Oliver Ballabriga. Vilassar de Mar -Espanyol "C", que va baixar de Tercera Federació a Lliga Elit, i Atlètic Sant Just, que va perdre la final de la promoció d'ascens contra el Can Vidalet, estarien entre els dos equips que podrien ocupar la plaça del club maresmenc.\r\n