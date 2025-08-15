Les obres del paviment del pavelló de Can Jofresa avancen a bon ritme

Les obres de substitució del paviment interior del pavelló municipal de Can Jofresa avancen a bon ritme. Actualment, s’està finalitzant la neteja de la base i l’extensió de la primera capa del nou paviment vinílic (capa base). La capa d’acabat, que serà la superfície visible, s'instal·larà pròximament, i després s'executaran les actuacions perimetrals i es procedirà al pintat de les línies de les pistes. La finalització de les obres està prevista a finals d'aquest mes d'agost. \r\n\r\nL'actuació, amb un pressupost de gairebé 80.000 euros, suposa la substitució total del paviment de les tres pistes centrals. Aquesta renovació permetrà retirar l’antic paviment, ja molt desgastat pel pas del temps i l’ús, i dotar l’equipament d’una superfície òptima per al correcte desenvolupament de les activitats esportives que acull. Aquesta millora forma part del compromís municipal per mantenir i actualitzar els equipaments esportius de la ciutat, garantint-ne la qualitat i seguretat per a tots els usuaris.\r\n