L'encert d'Alemanya castiga la selecció masculina

Derrota per 4 a 1 de la selecció espanyola masculina a les semifinals de l'Eurohockey contra la selecció amfitriona. El combinat alemany, molt més efectiu de cara a la porteria contrària, va saber aprofitar les seves oportunitats mentre que els de Max Caldas no van poder superar a un inspirat Jean Paul Dannenberg sota els pals. Amb aquest resultat, el conjunt masculí disputarà el partit per la medalla de bronze contra França, que a l'altra semifinal va caure per 3 a 1 davant dels Països Baixos. L'encontre per al tercer i quart lloc es jugarà aquest dissabte, a partir de les 15.30 hores.
El partit no va poder començar pitjor. Alemanya va trenar una gran acció atacant en el primer minut de joc i, quan Johannes Grosse anava a afusellar al porter Luis Calzado, Bruno Font li va fer un clar stroke que Gonzalo Peillat va transformar amb contundència. Espanya va saber reaccionar tot i aquest contratemps i l'egarenc Pepe Cunill, en un penal-córner que va refusar el porter alemany i Álvaro Iglesias, amb una rematada que va sortir alta, van estar a punt de marcar l'empat.
Els amfitrions es defensaven bé i esperaven a alguna contra per sorprendre els de Caldas. En una sèrie de tres penals-córners, en el minut 11, va acabar amb un refús de Calzado que Mats Grambusch, a plaer, va convertir en el 2 a 0 per als alemanys. La selecció espanyola, lluny de rendir-se, va continuar buscant el gol i, en el segon quart, Marc Reyné va disposar de dues bones opcions que no va poder materialitzar amb èxit, una aturada pel porter alemany i l'altra que va sortir per sobre del travesser de la porteria del conjunt rival. El terrassenc Marc Miralles també ho va intentar, en un penal-córner que va rebutjar Dannenberg.
A tres minuts per al descans, el basc José María Basterra, en un penal-córner combinat, va rebre la bola de Miralles i va establir el 2 a 1. El tercer quart, a nivell d'ocasions, va ser molt escàs, encara que Espanya va ser qui duia la iniciativa, però sense concretar les seves accions. En el darrer quart, i en el minut 3, Thies Prinz va punxar la bola en un penal-córner i va aconseguir el 3 a 1 per a Alemanya. En el minut 11, Peillat, en el sisè penal-córner dels amfitrions, va sentenciar amb el 4 a 1 davant d'un combinat masculí sense opcions.