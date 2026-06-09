Gabriel Pirla, nou president del CD Terrassa

El matadeperenc Gabriel Pirla, de 71 anys, és el nou president del Club Deportiu Terrassa Hockey en lloc de Lídia Martí, que ha ocupat el càrrec en els vuit darrers anys. Martí continuarà a la junta directiva com a vicepresidenta segona. Martí va accedir a la presidència de l'entitat l'estiu del 2018 en substitució de Marià Lara. Després del seu primer mandat de quatre anys, va continuar en el càrrec quatre més en no presentar-se cap altra candidatura. El mateix ha succeït ara, per bé que amb un canvi a la presidència.
Nascut el dia 10 de març de l'any 1955, Gabriel Pirla Teixidó és un dels dos regidors a l'Ajuntament de Matadepera que té la formació Junts per Matadepera. Ha assumit la presidència fins al 30 de juny del 2030 amb l'objectiu de consolidar el projecte esportiu i social del club, garantir-ne la sostenibilitat econòmica i continuar impulsant el seu creixement.
La nova junta directiva del CD Terrassa està formada per nou membres. Pirla, que fins ara desenvolupava la tasca de tresorer de la junta, assumeix la presidència i hi ha cinc vicepresidències. La primera és per a Xavier Rubí, la segona per a Lídia Martí, la tercera per a César Fontanes, la quarta per a Josep Antoni Forte i la cinquena per a Susana Maíllo. Núria Albó desenvolupa la funció de secretària, Bernat Tutusaus és el tresorer i Jesús Armengol el vocal. Exceptuant Fontanes, Albó i Tutusaus, la resta de directius continuen de l'anterior junta directiva.
Entre els objectius d'aquesta junta de caràcter continuista hi ha la millora de les instal·lacions, el suport a les seccions esportives, la promoció de l'esport de base, la consolidació econòmica de l'entitat i el reforç del vincle entre el club, els socis i l'entorn de Les Pedritxes.
"Assumim aquesta responsabilitat amb il·lusió, humilitat i un profund respecte per la història del CD Terrassa. El nostre compromís és treballar per una entitat sòlida, participativa i preparada per afrontar els reptes del futur. Volem escoltar, sumar i construir plegats el millor futur possible per al nostre club", manifesta el nou president, Gabriel Pirla.
El mandat de la nova junta començarà de manera efectiva el dia 21 de juny.