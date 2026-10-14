Gestió federativa per al Martí Colomer

L’Estadi municipal de hockey Martí Colomer, antic Camp Federatiu, va ser durant molts anys la seu oficial dels partits de les seleccions espanyoles absolutes. En els darrers anys, altres ciutats espanyoles van discutir el domini de Terrassa com a seu, especialment València, que ha acollit nombroses competicions internacionals, fonamentalment Pro League.
La situació sembla que està a punt de canviar de manera radical amb la signatura d’un conveni entre la Federació Espanyola i la Federació Catalana i l’Ajuntament de Terrassa, que es preveu que arribi abans d’acabar l’any. L’acord permetrà que aquestes instal·lacions municipals es posin a disposició de les federacions per disputar-hi entrenaments i partits, tant amistosos com oficials.
“Tenim una excel·lent relació amb Terrassa, que ha estat una ciutat molt important per al hockey espanyol i volem que ho continuï sent. No podíem deixar de participar en una oportunitat com aquesta”, va explicar dimarts Santi Deó, president de la Federació Espanyola de Hockey.
En aquesta mateixa línia es va manifestar dimarts l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en l’acte de reconeixement a les seleccions espanyoles absoluta masculina i a la de hockey + que es van proclamar subcampiones del món a finals d’agost. “Volem que Terrassa sigui la capital del hockey català i espanyol. Estem treballant per millorar les condicions de l’estadi Martí Colomer. Volem que sigui la seu permanent de les seleccions espanyoles”.
Obres acabades
L’Ajuntament ha dut a terme una sèrie de millores en aquesta instal·lació, per bé que encara no s’han posat en marxa. S’han millorat els accessos, s’ha instal·lat un ascensor i s’han remodelat els lavabos, que ara seran adaptats.
Deó sosté que l’estadi oferirà plenes garanties per acollir tota mena de competicions. “El Martí Colomer té una capacitat suficient d’espectadors per ser seu de qualsevol partit internacional. I en cas que calgui, sempre es poden instal·lar graderies supletòries, que és el que s’ha anat fent en els darrers anys a València, per exemple”.
El màxim responsable del hockey espanyol confia que “d’aquí a dos o tres anys la instal·lació egarenca podrà ser un dels estadis referents del hockey espanyol”.