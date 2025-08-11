Golejada a Àustria per aspirar a les semifinals

La selecció espanyola masculina, després de la derrota del primer partit de la fase de grups contra els Països Baixos, no va fallar davant d'Àustria i va aconseguir una golejada per 10 a 0, tot i que no van poder el millor "goal-average" de cara el tercer partit. Els de Max Caldas s'ho jugaran tot dimarts contra Bèlgica, a les 14.45 hores, en un partit que necessiten guanyar per accedir a les semifinals i lluitar per les medalles.
Contra els austríacs, el combinat espanyol va sortir amb molta força i va començar el carrusel de gols amb les dianes de Bruno Font i els terrassencs Pol Cabré-Verdiell i Gerard Clapés. El segon quart, tot i la insistència dels de Caldas, va finalitzar sense gols. En el tercer quart, Clapés va fer el 4 a 0 i José María Basterra va ampliar la renda de la selecció espanyola. Marc Reyné, poc abans de la conclusió d'aquest període, va establir el 6 a 0 per al combinat masculí.
Només començar el darrer quart, Nico Álvarez va obtenir el setè del seu equip i, a set minuts per a la conclusió del partit, Cabré-Verdiell va tornar a marcar, situant el marcador amb el 8 a 0. Álvarez va tornar a marcar i un gol en pròpia porteria de Benjamin Kölbl després d'un llançament de penal-córner va suposar el 10 a 0 definitiu per als de Caldas.