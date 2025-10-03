Golejada al Potsdam en l’estrena europea del CN Terrassa

No ha tingut cap mena de problema el CN Terrassa per desfer-se del seu primer rival a la fase classificatòria de l’Eurocup masculina de waterpolo, que ha arrencat aquest divendres a la piscina de l’Àrea Olímpica de Terrassa. El conjunt que prepara Sergi Mora ha passat per sobre de l’OSC Potsdam, probablement el rival més feble d’aquest grup “D”. L'ha golejat per 24 a 9.
Els egarencs han sortit molt forts i han signat un primer parcial de 7 a 0 que els ha permès jugar els tres quarts restants amb molta més comoditat.
En el primer atac del partit, Gerard Cuacos ha marcat de penal. El Natació s'ha mostrat contundent en defensa i ha anat magatzemant gols davant la inoperància defensiva del rival. Un bon xut des de la boia de Marcel Teclas ha significat el 2 a 0. Després d’un penal errat, Lars Ten Broek, màxim golejador amb cinc dianes, ha anotat dos gols consecutius fins a arribar al 4 a 0. Ignasi Bargalló i Jordi Chico han marcat des dels sis metres i quan quedaven 22 segons, Bargalló ha fet el 7 a 0.
Sense opcions
Els de Sergi Mora s'han relaxat lleugerament al segon quart. Teclas ha fet el 8 a 0 als 28 segons. El primer gol alemany l'ha anotat Finn Taubert al minut 10. Un parcial de 2 a 4 ha permès els de la ciutat de Potsdam entrar en el partit, per bé que mai han tingut opcions reals de lluitar pel triomf. El 14 a 5 del descans deixava clar que els dos darrers períodes serien un tràmit.
Mora ha mogut la banqueta, dosificant els seus jugadors per als dos compromisos del cap de setmana (dissabte a les 18 hores contra el Pays d’Aix francès i diumenge a les 13 davant del Szolnoki hongarès). El tercer quart s'ha tancat amb 6 a 1, amb gols d’Albert Sabadell, Joe Bruce, Marc Salvador, Ignasi Bargalló, Òscar Blasco i Marcel Teclas. El 20 a 6 era inapel·lable. Als darrers vuit minuts, el Potsdam ha aturat la sagnia, situant el 24 a 9 final a l’electrònic.
Els terrassencs aspiren a classificar-se com a primers de grup. Només els quatre primers i els tres millors segons accediran a la fase de grups.