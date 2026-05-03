El Terrassa FC s'acomiada perdent per 0 a 1 a casa davant d'un Reus Reddis que promocionarà

El darrer partit de la temporada ha acabat amb derrota per al Terrassa FC. En un partit en el qual no s'hi jugaven ja absolutament res, els d'Oriol Alsina s'han acomiadat de la lliga 2025-2026 perdent per 0 a 1 a casa contra un Reus Reddis que disputarà la promoció d'ascens a Primera Federació juntament amb Atético Baleares, Poblense i Alcoyano. El Sant Andreu ja tenia l'ascens assegurat com a campió de lliga en aquest grup tercer de Segona Federació. Els terrassistes han acabat en vuitena posició. Ha sumat només 2 dels darrers 18 punts en les sis darreres jornades en la pitjor ratxa de la temporada, que ha malbaratat les seves opcions de fer "play-off".
Uns 1.200 aficionats del Reus Reddis s'han desplaçat a l'Estadi Olímpic per ajudar el seu equip a classificar-se per al "play-off" d'ascens a la Primera Federació. Han estat majoria a la graderia d'un Olímpic que ha presentat una entrada d'uns 1.600 espectadors.
El matx ha començat amb un Reus Reddis ofensiu, que ha anat perdent gas a mesura que avançaven els minuts. Al minut 7, el canari Aythami ha assajat un potent xut de fora l'àrea que ha obligat el porter visitant Dani Parra a fer una aturada de mèrit. L'ocasió més clara dels visitants ha arribat al minut 18, quan més estaven atacant. El davanter Ustrell ha rematat al travesser un servei de córner.
A partir d'aquí, els d'Oriol Alsina han anat guanyant presència en atac i han merescut marcar. El duel s'ha anat endurint a mesura que passaven els minuts. Al 32, els dos tècnics han vist targeta groga en una protesta per una suposada falta a Isma.
Al minut 40, un Guti molt incisiu ha fet una gran jugada per la banda dreta, escapant-se damunt la línia. La seva rematada l'ha tret Dani Parra. A continuació, Mario Domingo ho ha intentat des de l'altra banda, però Dani Parra ha aturat la seva rematada. S'ha arribat al descans sense gols.
A la represa, els reusencs han sortit més intensos, però la primera oportunitat ha estat per al Terrassa en un potent xut llunyà de Jaime Barrero que Dani Parra ha enviat a córner. Al minut 59, l'exarlequinat Ustrell ha guanyat la línia de fons i ha rematat davant Marcos Pérez, que ha desviat el xut.
Reacció reusenca
Ha pogut marcar el Terrassa en el següent atac amb una remata desviada de Nahuel, però de mica en mica els visitants han anat recuperant el control del joc. Ustrell s'ha escapat al minut 62 i ha assistit a Sergi Casals, que ha obligat Marcos Pérez a fer una altra gran intervenció. Al minut 70, Aythami ha estat substituït i s'ha acomiadat amb aplaudiments de l'afició, en una imatge que ha sonat a comiat.
Arribaven bones notícies del Torrent-Barça "B". Guanyava per 3 a 1 el conjunt valencià i el Reus podia fins i tot perdre. Però al minut 76, Sandro ha aprofitat un xut des de fora de l'àrea per batre Marcos Pérez, que s'ha vist sorprès per un rebot i no ha pogut aturar el xut ras.
El partit ha estat aturat un parell de minuts al minut 79 per atendre un aficionat del Reus, però s'ha reprès sense més complicacions.
Al 83, Marcos López s'ha tornat a lluir en una rematada a boca de canó del visitant Benito. Ja en temps de descompte, Ustrell s'ha escapat sol a la contra, però de nou Marcos ha aturat la pilota. Al minut 92, Álvaro Martín ha pogut empatar, però la seva rematada ha marxat massa creuat.
En acabar el matx i amb unes graderies pràcticament buides, els futbolistes del Terrassa han creuat tot el camp per agrair el suport de l'afició durant la temporada.