Queden només tres jornades per tancar la primera fase de la lliga de Divisió d’Honor i comencen a configurar-se els quatre equips de cada grup que lluitaran pel títol a la segona fase i els vuit que aspiraran a la permanència. A la competició femenina, els dos equips terrassencs estan en el grup dels escollits. Al grup segon, el Vallès és líder amb els mateixos 24 punts que el Sant Cugat, mentre que el Club Egara és quart amb 18 punts. N’hi treu dos amb relació al cinquè classificat, el Giner de los Ríos valencià. Haurà de defensar l’avantatge en les tres jornades que queden.
En la doble jornada del cap de setmana, el Vallès va fer ple de victòries. Dissabte va golejar per 6 a 2 al penúltim, Real Grupo de Cultura de Covadonga. La davantera terrassenca Maria Sola, màxima golejadora de la competició amb deu dianes, va ser la gran protagonista del matx amb tres dianes. Va ser l’autora del primer gol, mentre que el segon el va marcar Nona Soler. Les asturianes van empatar en els primers minuts de la segona meitat, però les de Lucía Parajuá van certificar la seva superioritat anotant quatre gols més, dos de Sola (un d’ells d’stroke), un de Júlia Escudero i un altre de Mercè Segura.
Diumenge, en el duel de l’onzena jornada, les de Can Salas es van desfer per 2 a 0 de l’antepenúltim, el Club de Campo de Madrid. De nou Maria Sola i Laura Casoni van anotar les dues dianes del Vallès en els deu minuts finals.
Per la seva banda, el Club Egara va sumar un empat i una victòria en aquesta darrera doble jornada de la primera fase. Un penal-córner transformat per Jana Bogunyà al segon quart va posar per davant les del Pla del Bonaire davant del Club de Campo, però la visitant Fiona Vessuri va acabar empatant a la represa, també de penal.
En el duel de diumenge, les jugadores que prepara Mariona Girabent van superar per 2 a 1 al Covadonga. Les asturianes es van avançar al segon quart, però Gina Carreras i Marta Rusiñol van sentenciar als set minuts finals.
El Vallès masculí, classificat
Pel que fa a la Divisió d’Honor “B” masculina, a Madrid, el Vallès va perdre dissabte per 2 a 1 amb la Real Sociedad 1927 i va golejar diumenge per 1 a 7 al camp del San Pablo Valdeluz. Ocupa la segona posició del primer grup amb 26 punts, a només un del líder, Jolaseta. Quan queden tres jornades, està ja classificat per lluitar pel títol.
Els tres equips egarencs del segon grup van perdre els seus dos partits del cap de setmana. L’Egara 1935 és cinquè amb 15 punts, a tres del quart. El Rimas és sisè amb 14 i el Línia 22 Stern Motor setè amb 6, condemnat al grup per eludir el descens.