El Club Natació Terrassa va completar una magnífica actuació al Campionat d'Espanya Absolut Open d'Hivern de piscina curta disputat a Madrid. L'expedició egarenca va finalitzar en una magnífica tercera posició al medaller per clubs, amb un total de 16 metalls (cinc medalles d'or, quatre de plata i set de bronze), en una competició marcada pels rècords d'Espanya, les mínimes mundials i les grans actuacions dels nedadors del club.
Un dels grans protagonistes del campionat va ser el trio format per Miguel Pérez-Godoy, Luca Hoek i Hugo González, que va protagonitzar un podi íntegrament tenyit de vermell als 200 lliure masculins. Pérez-Godoy es va proclamar campió amb un espectacular registre d'1'42"07, que va suposar un nou rècord d'Espanya absolut, del campionat i del club, a més de la mínima per al Campionat del Món de Pequín 2026.
Hoek va aconseguir la plata amb 1'42"28, establint un nou rècord de Catalunya absolut i una millor marca nacional de 18 anys, mentre que González va completar el triplet terrassenc amb el bronze. Els tres nedadors van assolir la mínima mundial en aquesta prova. Hoek també va signar una actuació extraordinària als 100 metres lliure, on es va proclamar campió amb un temps de 45"93. La marca va representar un nou rècord d'Espanya absolut, del campionat i del club, així com una millor marca nacional de 18 anys i la mínima per al Campionat del Món.
Un altre dels grans noms propis va ser Hugo González, que va dominar els 200 esquena amb 1'47"84. La seva actuació va comportar un nou rècord d'Espanya absolut, del campionat i del club, a més de la mínima mundial per a Pequín 2026. En aquesta mateixa prova, Estella Llum Tonrath va aconseguir la medalla de plata en categoria femenina i es va proclamar campiona d'Espanya absoluta jove.
En categoria femenina, Alba Vázquez va ser una de les nedadores més destacades del campionat. Va aconseguir dos títols estatals, als 200 estils i als 200 braça, consolidant-se entre les grans protagonistes de la competició. També cal destacar la medalla de bronze de Paula Juste als 200 metres lliures i el quart lloc d'Irene Pera als 100 metres estils, prova en què es va imposar en la classificació absoluta jove.
El balanç de podis es va completar amb els bronzes d'Isak Fernández als 200 papallona, d'Héctor Morales als 200 i 400 estils i de Biel Martín als 200 braça. Aquest últim va establir, a més, una nova millor marca nacional de 18 anys en aquesta prova. També van destacar les actuacions de diversos nedadors en les classificacions absolutes joves, amb primers llocs per a Estella Llum Tonrath, Irene Pera i Biel Martín, entre d'altres. En les proves de relleus, el CN Terrassa va aconseguir una destacada segona posició als 4×100 estils mixt, una altra mostra del nivell competitiu i la solidesa del conjunt egarenc.
Raúl Navalón, millor entrenador de la temporada
Els èxits esportius també van tenir el seu reconeixement en l'àmbit tècnic. Raúl Navalón, entrenador del CN Terrassa, va ser distingit per l'Associació Espanyola de Tècnics de Natació (AETN) com a millor entrenador de la temporada 2025- 2026. El guardó reconeix la seva feina, dedicació i compromís al capdavant de l'equip. El CN Terrassa tanca una de les grans cites del calendari estatal amb un balanç extraordinari: tercera posició al medaller, 16 medalles, diversos rècords d'Espanya i tres mínimes per al Campionat del Món de Pequín.