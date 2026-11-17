El Club Natació Terrassa tindrà una representació destacada al Campionat del Món de natació en piscina curta, que se celebrarà a Pequín (Xina) de l'1 al 6 de desembre. La Real Federación Española de Natación (RFEN) ha fet pública la convocatòria definitiva per a la competició, en què figuren cinc nedadors del club: Hugo González, Luca Hoek, Miguel Pérez-Godoy, César Castro i Alba Vázquez. A més, Raúl Navalón, entrenador del CN Terrassa, també ha estat convocat per integrar-se a l'equip tècnic de la selecció espanyola.
La convocatòria arriba després de la destacada actuació dels nedadors terrassencs al Campionat d'Espanya Absolut Open de piscina curta, disputat la setmana passada a Madrid, on el club va finalitzar en tercera posició al medaller, amb un total de 16 metalls, diversos rècords estatals i tres mínimes per a la cita mundialista. En categoria masculina, Hugo González, Luca Hoek i Miguel Pérez-Godoy afrontaran la competició amb programes individuals de gran exigència.
González participarà en cinc proves: 200 esquena, 200 braça i 100, 200 i 400 estils. Hoek competirà en les tres distàncies de lliure: 50, 100 i 200, mentre que Pérez-Godoy ho farà als 100 i 200 lliure.
Per la seva banda, César Castro ha estat seleccionat per formar part dels equips de relleus de la selecció espanyola, un reconeixement a la seva aportació i al seu rendiment en les proves de crol. En categoria femenina, Alba Vázquez competirà als 200 i 400 estils, dues proves en què ha acreditat el seu gran nivell durant la temporada i en què va aconseguir els títols estatals al recent Campionat d'Espanya en piscina curta.
La representació terrassenca es completarà amb Raúl Navalón, que formarà part del cos tècnic de la selecció espanyola com a entrenador, consolidant així la presència del club en una de les grans cites internacionals de la temporada.
La cita de Pequín reunirà els millors especialistes internacionals en piscina curta i permetrà als representants egarencs competir al màxim nivell mundial, després d'un inici de temporada especialment destacat i d'un Campionat d'Espanya que ha confirmat el gran moment de forma de l'equip.