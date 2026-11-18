L’aventura del Terrassa FC en els seus partits a l’Estadi Olímpic aquesta temporada està sent gairebé impecable. És el millor inici com a local del conjunt terrassista des de la temporada 2005-2006, quan encara existia la Segona Divisió “B”. Llavors, en els cinc primers encontres de la lliga a casa, l’equip egarenc va completar un cinc de cinc victòries, amb nou gols a favor i només un en contra.
El Terrassa FC actual també ha viscut una arrancada considerable en el seu camp aquesta campanya, si bé en cinc encontres com a local, n’ha guanyat quatre i n’ha empatat un. En les xifres golejadores es repeteix un únic gol en contra, com a la temporada 2005-2006, però les dianes a favor dels d’Oriol Alsina, en aquest cas, arriba fins a les set.
També va ser impecable el començament a l’Estadi Olímpic de la temporada 2019-2020, encara a la desapareguda Tercera Divisió. Aquell Terrassa FC va assolir cinc victòries en cinc partits, amb deu gols a favor i només dos encaixats. La 2011-2012, també a Tercera Divisió, l’equip egarenc va fer els mateixos números que l’actual, amb quatre triomfs i un empat, però amb tretze gols a favor i sis en contra.
En algunes de les temporades posteriors a la 2005-2006 i fins a l’actualitat, el conjunt terrassista havia disputat sis partits a casa en les primeres onze jornades. D’aquestes destaquen la 2006-2007, també a la Segona Divisió “B”, amb quatre victòries i dos empats, i un balanç anotador de 8 gols marcats i només dos rebuts.
Amb sis partits
La 2016-2027, també amb sis partits a casa a la jornada 11, el Terrassa FC va aconseguir un registre de quatre victòries, un empat i una derrota, amb onze gols a favor i quatre encaixats. La 2021-2022, la primera a la categoria de nova creació i en la qual encara milita, la Segona Federació, el conjunt terrassenc va fer els mateixos números quant a partits, amb nou gols marcats i quatre en contra.
Els tretze punts que ha sumat el Terrassa FC en les seves cinc primeres jornades en els seus encontres a casa, tanmateix, són els millors pel que fa a gols marcats. Els d’Alsina han aconseguit set gols en els seus cinc partits de locals, amb set gols i només rebent un gol. Es tracta del millor registre en aquest apartat des d’aquella temporada 2005-2006, en què es van marcar dos gols més.