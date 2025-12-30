“Hi ha moments dels partits que hem de viure’ls millor”

El San Cristóbal tornarà a la competició oficial aquest dissabte en el camp de l’Europa “B”. El conjunt parroquial va tancar l’any amb un empat a casa, el quart consecutiu a la lliga d’enguany i és novè amb 18 punts. Cristian García, entrenador de l’equip egarenc, considera que l’equip, de cara al que resta de la lliga de la Tercera Federació, ha de millorar en alguns aspectes, en especial quan ha de gestionar algunes situacions durant els partits, que els han fet perdre punts.
“Fem moltes coses bé, però ens falta aquest passet competitiu; bé, no competitiu, sinó de saber jugar els moments de partit que ens han penalitzat molt amb gols”, va assegurar el tècnic del San Cristóbal, que va recordar algunes accions que han pagat molt cares, com “un penal en el minut 40 a casa que d’un servei de banda”, com va passar en el darrer partit de l’any, en el municipal de Ca n’Anglada, contra la FE Grama, i quan el seu equip guanyava per 1 a 0.
També va lamentar altres situacions a pilota aturada que han costat punts, com contra l’Escala o el Lleida. “Al final, aquests moments hem de saber-los viure millor perquè tindríem més punts”, va comentar el tècnic i si s’aconsegueix reparar aquesta mancança, “serem un equip molt més competitiu i estarem molt més amunt”, va agregar.
Sobre si li preocupa el fet que l’equip hagi aconseguit quatre empats en els últims quatre encontres, Cristian García va assegurar que “em preocupa perquè a la lliga de tres punts et penalitza molt”, però va afegir que també “vol dir que som un equip competitiu, que ens costa guanyar, però també costa que el rival et guanyi”. L’entrenador del San Cristóbal va declarar que “les anàlisis les hem de fer cap a dins i jo crec que hem de millorar en l’últim terç de camp”.
El tècnic confia a recuperar el lateral dret Héctor Parrado la primera setmana de gener, cosa que suposaria “un gran fitxatge de cara a la resta de la lliga” i el centrecampista Àlex Fernández espera que torni el mes de febrer.
Dues fitxes sèniors que es poden cobrir
El San Cristóbal té dues fitxes sèniors lliures i Cristian García no descarta que arribin reforços, si bé afirma que “el que tenim clar és que ha de ser un jugador que coneguem molt, que entri molt bé en el grup i que ens pugui aportar, però fitxar gent que no coneguem o invents, no els farem perquè tenim gent que competeix bé. Estem oberts, també sabent quina és l’economia del club. És difícil, però segurament algunes coses farem”.