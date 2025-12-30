L’Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) ha conclòs que la variant del virus de pesta porcina africana (PPA) trobada en els senglars morts a Cerdanyola no és la mateixa que amb la que treballava l’IRTA CReSA. Així ho ha anunciat el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, en roda de premsa després de rebre la seqüenciació del virus per part d’aquest laboratori. El laboratori ha rebut 19 mostres del CReSA, de les quals ja n'ha analitzat 17, i dues més estan pendents, tot i que fa més de cinc anys que estan congelades. Fet l’anàlisi, l’IRB ha pogut comprovar que l’ADN no coincideix i creu que es tracta d’una variant nova. Ara, el Govern enviarà els resultats, que no són concloents, al Ministeri d’Agricultura perquè faci l’informe oficial.
L'informe difós aquest dimarts és una de les línies d’investigació que va obrir la Generalitat per esbrinar l’origen del brot, juntament amb l’auditoria de l’IRTA, que va concloure que les instal·lacions eren segures.
En una trobada amb periodistes, la secretària general d’Agricultura, Cristina Massot, i el professor de l’IRB i del BSC, Toni Gabaldón, han explicat que l’informe de l’IRB no permet a la Generalitat concloure que el virus no sortís de l’IRTA CReSA, ja que l’informe final l’ha d’emetre el laboratori de referència europeu, ubicat a Madrid. Tanmateix, Gabaldón ha detallat que la metodologia científica d’ambdós laboratoris és la mateixa. “Jo esperaria els mateixos resultats”, ha considerat, alhora que s’ha mostrat prudent perquè s’ha d’esperar a l’informe final.
Així, cap de les mostres que ha analitzat el laboratori català, que són totes les variants amb què treballava el centre d’investigació, coincideix amb les dels dos primers senglars morts de Cerdanyola. Tampoc coincideix amb cap de les 800 variants que circulen actualment pel món, tot i que la més semblant és la de Geòrgia, però amb 27 mutacions.
Per aquest motiu, el laboratori creu que es tracta d’una variant nova poc virulenta que s’ha creat arran d’acumular mutacions. Davant d’aquest escenari, Gabaldón ha explicat que és possible que l’origen del brot no s’arribi a saber mai amb certesa, i que només es tinguin hipòtesis.