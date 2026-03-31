Històrica estrena del Club Egara femení a Europa

Per primera vegada, el Club Egara disputarà aquesta Setmana Santa l’Euro Hockey League femenina com un dels millors 12 equips del continent. El conjunt de Joan Vidal va arribar dimarts al migdia a la ciutat neerlandesa de Den Bosch i aquest dimecres a les 19.30 hores s’estrenarà a la màxima competició continental enfrontant-se al líder de la lliga dels Països Baixos, la més competitiva del món, l’Stichtsche Cricket en Hockey Club, conegut com a SCHC.
“Som conscients de la dimensió del rival. Però estem focalitzades en entrar molt bé al partit i minimitzar les seves fortaleses. Necessitarem ser competitives i tenir encert tant a l’àrea rival com a la nostra. La barreja de tot això serà la clau per arribar als quarts de final”. Són paraules de l’entrenador del Club Egara, Joan Vidal, que té a totes les jugadores disponibles per a l’estrena.
L’SCHC és el líder de la lliga dels Països Baixos amb 45 punts i un balanç de 14 victòries, tres empats i cap derrota. Té assegurada la seva presència al “play-off”.
Diumenge passat va empatar a dos gols contra el segon classificat, un Kampong que té sis punts menys, 39. L’Amsterdam és tercer amb 36 i el Den Bosch, que participa com a amfitrió en aquesta edició de l'EHL, quart amb 35.
Les neerlandeses són l’equip més en forma de la millor lliga del món. Tenen a les seves files sis jugadores internacionals, entre elles Xan de Waard, que el passat mes de novembre va rebre el guardó de millor jugadora del món, o l’especialista en el llançament de penals-córner Yibbi Jansen, així com les campiones olímpiques a París 2024 Lisa Post, Maarleen Jochems, Pien Dicke i Renée van Laarhoven. Presenten la baixa de la portera belga Elodie Picard, que està sortint d’una lesió.
Bronze europeu l’any 2024
A diferència del Club Egara, que s’estrena a l’EHL, l’SCHC viurà la seva quarta participació europea. L’any 2024 va classificar-se en tercera posició, mentre que el 2023 i el 2025 van acabar cinquenes.
Si elimina l’SCHC, l’Egara s’enfrontarà divendres a les 15.30 hores al conjunt belga del Braxgata. Les semifinals es disputaran dissabte i la gran final està prevista per al dilluns dia 6 d’abril a les 13.45 hores.
L’altre representant espanyol, el Club de Campo, accedeix directament a quarts, on s’enfrontarà al guanyador del duel entre l’Slavia de Praga i el Gantoise belga.