Cap dels tres equips terrassencs ha aconseguit la victòria en aquesta quinzena jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina. L'Atlètic Terrassa ha empatat a un al Josep Marquès davant del Júnior de Sant Cugat, igual que el Club Egara, que ha empatat també a un gol contra el Sardinero al Pla del Bonaire. El CD Terrassa, per la seva banda, va perdre dissabte per 5 a 3 a Madrid contra el Club de Campo.
En un duel molt disputat però amb escasses ocasions, l'Atlètic s'ha avançat en el marcador al minut 38 gràcies a un penal-córner transformat per Pepe Cunill, l'únic que ha forçat l'equip de Roger Pallarols. El Júnior, que ha desaprofitat el seu penal, ha empatat mitjançant Oriol Serrahima quan faltaven 34 segons per acabar.
El Club Egara, per la seva banda, ha encaixat el 0 a 1 del Taburiente al minut 31. L'autor del gol ha estat Santiago Binaghi. Quan faltaven vuit minuts, Nil Trujillo ha establert l'empat a un definitiu. Els canaris són cuers amb només 5 punts, però s'han reforçat de forma notable en aquesta segona volta.
Bon partit del CD Terrassa, que va arribar a guanyar per 2 a 3 a Madrid, però va acabar perdent. Enrique Zorita va fer el primer gol al minut 16 de penal-córner. Aleix Vericat ha empatat un minut més tard. Al 23, Álvaro Portugal ha fet el 2 a 1 de penal, contestat per un altre penal llançat per Mario Mena just abans del descans.
A la represa, Pau Petchamé ha situat el 2 a 3 a l'electrònic, però entre el 41 i el 47, Lucas de Elías de penal, Ignacio Abajo d'stroke i Quique González de Castejón han establert el 5 a 3 definitiu.
El Polo continua liderant la classificació amb 42 punts, per 39 del Club de Campo. L'Atlètic és tercer amb els mateixos 30 que el Sanse Complutense. A dos punts de la zona de "final-four" hi ha el Club Egara i el Júnior amb 28 punts. El CD Terrassa és setè amb 19, ja a 11 punts del quart quan en queden només 18 en joc.