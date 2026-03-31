Atrapada dins del cotxe en un xoc múltiple a la plaça de la Dona

Un fort accident de trànsit ha sacsejat la tarda d'aquest dimarts la zona del Monument a la Dona Treballadora de Terrassa. Els fets han tingut lloc a la plaça de la Dona quan, a les 15.44 hores, s'ha rebut l'avís d'una col·lisió entre dos turismes que ha mobilitzat ràpidament dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats d'emergència.
L'incident hauria implicat dos impactes consecutius: un xoc lateral entre els vehicles i un segon xoc, de gran intensitat, contra un fanal de la rotonda. El vehicle que ha rebut la pitjor part ha estat un Renault Captur conduït per una terrassenca de 53 anys. Com a conseqüència dels impactes, l’habitacle del cotxe ha quedat totalment deformat i la conductora ha quedat atrapada a l’interior, fet que ha obligat els Bombers a realitzar maniobres de rescat per poder treure-la del turisme.
Un cop alliberada, la dona ha estat immobilitzada amb una taula espinal i traslladada pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital MútuaTerrassa per rebre atenció mèdica. Per contra, l’altre conductor implicat en el sinistre, un home de 59 anys, ha resultat completament il·lès i no ha requerit assistència sanitària.
L'operatiu dels serveis d’emergència s'ha allargat prop de mitja hora, durant la qual s'ha hagut de gestionar el trànsit en aquest punt neuràlgic de la ciutat. Un cop finalitzades les tasques de rescat i la retirada dels vehicles, la brigada d'obres de l'Ajuntament de Terrassa s'ha fet càrrec de la situació per treballar sobre el fanal afectat, que presentava desperfectes a causa de la forta col·lisió.