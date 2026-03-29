L'Egara goleja a Castelldefels i l'Atlètic empata a Donosti a la lliga femenina

A la quinzena jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina, el Club Egara va golejar dissabte per 1 a 5 al camp del cuer, el Castelldefels. Lola Brea va inaugurar el marcador per a les de Joan Vidal al minut 7. La local Abril Beltramino va empatar deu minuts més tard, però abans del descans Marta Fuentes i Laia Insenser van deixar l'electrònic en 1 a 3. A la segona meitat, Berta Muñoz va completar la golejada amb dues dianes, la darrera de penal-córner.
Aquest diumenge, el CD Terrassa ha caigut per 0 a 5 a les Pedritxes davant del Júnior de Sant Cugat. Les egarenques Marta Alcaraz (2), i Maria Gestí, Ivet Martí i Laura Bosch han estat les autores dels gols.
L'Atlètic, per la seva banda, ha empatat a dos a Zubieta davant la Real Sociedad. L'autora dels dos gols de les de Can Salas ha estat la davantera Elena Martínez. Mariana Alejandra Pineda i Federica Carta han marcat per a les locals, la darrera quan quedaven pocs segons per acabar.
La classificació femenina la continua encapçalant el Club de Campo amb 41 punts. El Club Egara és segon amb 38, el Sanse Complutense tercer amb 35 i l'Atlètic quart amb 33. A sis punts de distància hi trobem el Júnior amb 27 i a vuit el Polo amb 25, ja amb poques opcions de "final-four".
Pel que fa a la part baixa de la taula, el CD Terrassa segueix penúltim amb 5 punts i encara sense guanyar, a vuit punts de la zona de salvació i a només dos del descens directe.