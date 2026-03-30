La novena Cursa pel Parkinson se celebrarà el diumenge 12 d'abril

El diumenge 12 d'abril a les 10 hores se celebrarà, amb sortida i arribada a la plaça de la Cultura, la novena edició de la Cursa i Passejada pel Parkinson Leonor González. La presentació de la prova s'ha dut a terme aquest dilluns a l'Ajuntament, amb la presència de la regidora de salut, Laura Rivas; la directora general de l'associació Alba, Anna Soler; i el promotor de l'esdeveniment, Pepe Pérez.\r\n\r\nEs tracta d'un esdeveniment esportiu i solidari perfectament consolidat dins del calendari atlètic de la ciutat. Se celebra amb l'objectiu de donar visibilitat a la malaltia del Parkinson i promoure l'esport inclusiu. Inclou dues modalitats (cursa de 5 quilòmetres i passejada de 2,5 quilòmetres) i està oberta a tota mena de participants, sigui quina sigui la seva edat i les seves capacitats.\r\n\r\nEls organitzadors aspiren a superar la barrera de les 1.300 inscripcions. Tots els beneficis es destinaran al finançament de teràpies de neurorehabilitació per a persones amb la malaltia de Parkinson. Les inscripcions es poden tramitar al web avan.cat/cursa.\r\n