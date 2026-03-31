El Vallès s’endú el derbi i continua líder

S’ha arribat ja a l’equador de la fase pel títol de la lliga de Divisió d’Honor masculina “B” i el Vallès ha deixat virtualment certificada la seva presència al “play-off” de semifinals pel títol de lliga que es disputarà, en un seu encara per determinar, els dies 30 i 31 de maig.
L’equip que dirigeix l’egarenc Xavi Trenchs es va adjudicar la victòria en el derbi terrassenc de la jornada, que va enfrontar dissabte al Pla del Bonaire a l’Egara 1935 amb el Vallès.
En un duel força igualat i amb alternatives constants en el marcador, els de Can Salas acabarien imposant la seva superioritat. Van ser, però, els d’Albert Massaguer els que es van posar per davant en el marcador. Al minut 11 de joc, Joan Francesc Fernández va inaugurar el marcador. Quan faltaven 33 segons per acabar el primer acte, Quim Coral va igualar la comtessa per als visitants.
Ja al segon període, Pol Agell va posar per davant per primera vegada el Vallès. Amb l’1 a 2 a l’electrònic es va arribar al descans. Al tercer període, ambdós equips continuaven buscant la porteria contrària. Al minut 38, Fernández va tornar a marcar, aquesta vegada en un llançament de penal-córner, establint un 2 a 2 que ja no es mouria fins al tram final del duel.
Quan semblava que el repartiment de punts era un fet, el davanter del Vallès Àlex Aymerich va anotar el 2 a 3 definitiu quan faltava poc més d’un minut per acabar. El Vallès és líder amb 23 punts, a sis de Pedralbes i Sant Cugat, mentre que l’Egara 1935 ocupa la sisena posició amb 12 punts, a tres de la quarta plaça.
Empat en el derbi femení
La quarta jornada va tenir dos derbis. Al Josep Marquès, Vallès Esportiu i Club Egara van empatar sense gols a la lliga de Divisió d’Honor femenina en un duel que s’hauria pogut acabar decantant per a qualsevol dels dos equips.
El Vallès ocupa la tercera posició amb 15 punts, encara lluny dels dos primers, Valencia i Sant Cugat, i a quatre del cinquè, mentre que l’Egara és penúltim amb nou, a cinc del quart.
Rimas i Línia 22 lideren el grup per a la permanència
A la fase de permanència de la Divisió d’Honor “B” masculina, cara i creu per als dos representants terrassencs. El Línia 22 Stern Motor es va imposar per 1 gol a 4 a San Sebastián de los Reyes al San Pablo Valdeluz, mentre que el Rimas va caure per 2 a 3 a les Pedritxes davant del San Vicente d’Alacant. Tot i perdre, el conjunt del CD Terrassa continua liderant la fase de permanència amb 19 punts, un més que el Línia 22, que s’ha situat segon.