Els Reds s’imposen als Valencia Firebats

Els Terrassa Reds continuen liderant la conferència est de la lliga amb cinc victòries i una única derrota després d’imposar-se diumenge passat a Can Boada per 17 a 7 contra els Valencia Firebats, que són tercers amb tres triomfs i tres derrotes. \r\n\r\nEl conjunt terrassenc té a les seves mans la classificació per al “play-off” de semifinals. Li queden dos partits de la fase regular: el dissabte 11 d’abril contra els L’Hospitalet Pioners i el diumenge 19 al camp dels Valencia Firebats en partit ajornat de la quarta jornada. Si guanyen la setmana vinent als Pioners obtindran la classificació matemàtica. \r\n\r\nEl matx entre Reds i Firebats es va veure condicionat pel fort vent que bufava diumenge a Can Boada. Els visitants es van situar 0 a 7 amb “touchdown” de Román Efimov. Els Reds van reaccionar al segon quart gràcies a una connexió d’Àlex Pacheco, que marxaria lesionat a l’espatlla, amb Alpha Jalloh i Brandon Polk i un “safety” posterior. Es va arribar al descans amb un 14 a 7 per als egarencs.\r\n\r\nA la represa, els Firebats van intentar igualar, però els Reds es van mantenir forts en defensa. Samuel Rodríguez va certificar la victòria amb un “field goal” precedit de la recuperació d’un “fumble”.\r\n