Hugo Hernández, subcampió d’Espanya sub-20 de clubs

L’atleta terrassenc Hugo Hernández es va proclamar subcampió d’Espanya de clubs de la categoria sub-20 defensant els colors del FC Barcelona. La competició es va celebrar a l’emblemàtica pista de Vallehermoso de Madrid. Hernández es va iniciar en l’atletisme als 6 anys a la Unió Atlètica Terrassa. La temporada passada va fitxar pel Barça, per bé que continua entrenant-se a les pistes de Can Jofresa amb el seu entrenador de sempre, Emilio Pérez.\r\n\r\nHernández va prendre part en les proves de 110 metres tanques, la seva especialitat, i també en el relleu dels 4x100 metres llisos. Amb la seva actuació va contribuir al subcampionat d’Espanya assolit per l’equip blaugrana tant en la categoria masculina com en la femenina.\r\n\r\nEn categoria masculina, el títol va correspondre al Trop Cuevas de Nerja andalús amb 119 punts. Els blaugrana van ser segons amb 114. La tercera posició va ser per al Facsa-Playas de Castellón amb 105.\r\n\r\nEn la categoria femenina, les campiones van ser les castellonines, seguides del Barça i el Valencia Club Atletismo.\r\n\r\nEl terrassenc és medallista habitual en els Campionats de Catalunya i acostuma a ser finalista en els Campionats d’Espanya d’atletisme.\r\n