Igualada a zero del Terrassa FC a casa de l'Alcoyano

Empat a zero del Terrassa FC en el camp de l'Alcoyano, un dels rivals directes en el seu objectiu de classificar-se per al "play-off" d'ascens. Els d'Oriol Alsina han dominat a estones i han tingut ocasions per marcar i els hi ha mancat encert, però els alacantins també han tingut les seves que, una vegada més, ha evitat el porter Marcos Pérez. Amb aquest resultat, el conjunt terrassista continua setè, si bé ara a tres punts de les places de promoció per pujar. El pròxim compromís de l'equip egarenc serà diumenge que ve, a les 12 hores i a l'Estadi Olímpic, davant del Poblense.
El conjunt d'Alsina ha començat de manera molt prometedora i, de seguida, ha gaudit de bones oportunitats per avançar-se en el marcador. Aythami ha sigut el primer a fer una rematada de cap amb sabor a gol que el porter Unai Marino ha evitat amb una sensacional intervenció. A l'acció següent, ho ha provat Sergio Cortés amb un xut des del llindar de l'àrea, que ha sortit fora.
Amb el pas dels minuts, l'escenari ha variat radicalment i ha sigut l'Alcoyano l'equip que ha agafat les regnes del joc i que ha creat les millors opcions per marcar. Marcos Pérez, però, ha tornat a ser determinant amb aturades de luxe. Loren, en una badada defensiva, ha rematat i el porter terrassista ha refusat la pilota amb el peu. De nou Loren, en una altra errada de la rereguarda del conjunt egarenc, ha tingut una bona opció que Marcos Pérez ha refusat.
Tiko Iniesta s'ha apuntat a la festa dels alacantins i també ha pogut marcar en una rematada que, una vegada més, ha salvat al seu equip amb una excel·lent aturada. El Terrassa FC ha sabut reaccionar i rebaixar el domini i les oportunitats de l'Alcoyano. Aythami ha tornat a tenir una opció, però el seu tir ha sortit fora. Els locals també han pogut marcar abans del descans, però Isma ha aparegut per allunyar el perill.
Els d'Alsina han tornat a controlar el partit en els primers instants de la segona meitat. El Terrassa FC ha atacat amb insistència, tot i que sense grans arribades per poder sorprendre a la defensa dels alacantins. Com en el primer temps, l'Alcoyano ha anat recuperant terreny i ha elaborat algunes accions destacades en atac.
Izan Llinares, en una centrada de Loren, s'ha tornat a trobar l'actuació solvent de Marcos Pérez sota els pals. Posteriorment, i en una jugada de l'exterrassista Adri Lledó, Chinchilla ha estat a punt de marcar de cap, però la seva rematada ha sortit fora. Ha replicat el Terrassa FC en una jugada de Mario Domingo que, finalment, Larry ha rematat i la pilota ha acabat a córner.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Schouten, Álvaro Martín, Mario Domingo, Josemi Castañeda (Larry, m. 78), Jaime Barrero, Guti, Sergio Cortés, Nahuel i Aythami.