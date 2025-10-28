Joan Pedragosa i Josep Belti, vencedors a la Pujada a la Mata

La sisena edició del Ral·li Pujada a La Mata - Trofeu Ciutat de Terrassa se la van adjudicar Joan Pedragosa Soler i Josep Belti Rodríguez, que van ser els guanyadors absoluts de la prova. Organitzada per l’Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hockey Club (MATHC), aquesta cursa va sortir des de la Plaça Vella per primera vegada. Es tractava, en aquesta oportunitat, de completar un recorregut de 288 quilòmetres, amb onze trams cronometrats, els últims de nit, dividits en dues seccions.
La jornada va iniciar-se amb els participants baixant des de les instal·lacions de l’Atlètic, a Can Salas, fins al punt de sortida. Van ser una cinquantena d’inscrits, xifra limitada per part de la Diputació de Barcelona pel fet que la Pujada a la Mata circula per carreteres que formen part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.
Després de les pertinents verificacions administratives i tècniques, es va procedir a la sortida, que es va fer en dues tandes per no colpasar els carrers del centre de la ciutat. Va ser un dels moments més emotius, ja que l’encarregat va ser l’Eliseu Vila, antic president de l’Escuderia MATHC de l’època en què es van celebrar les primeres edicions d’aquest ral·li, a la dècada dels anys setanta.
Diverses comarques
Els participants van circular per diverses comarques catalanes, com és el cas del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Bages, el Moianès, el Vallès Oriental, Osona i el Lluçanès. Cal ressaltar també que, en aquesta edició, hi van prendre part dos equips de motocicletes, recuperant el format dels inicis d’aquesta prova. A més, van córrer catorze participants femenines, entre pilots i copilots, un dels objectius dels organitzadors, que es vagi incrementant la seva presència. També va haver-hi presència internacional amb dos participants, un des de Polònia i l’altre des d’Alemanya.
Joan Pedragosa i Josep Beltri, amb un BMW E21, es van endur la classificació absoluta scratch, el Trofeu Kronos. A la categoria Històrics es van imposar Santiago Saltó i Maria Herrero, amb un Seat 124. A Clàssics, el primer lloc va ser per a Pedragosa i Beltri i en Youngtimers, els vencedors van ser Rafa Ortiz i Eric Michelet, amb un Audi A-4 1.8 Turbo.
A la categoria Legends, els guanyadors van ser Arnau Trullàs i Toni Rama, amb un Volkswagen Golf MK3. El Trofeu Equip Escuderia MATHC se’l van endur Ortiz i Michelet mentre que l’equip mixt millor classificat va ser per a Albert Vigili i Eva Massot, amb un Nissan Sunny. En motos va vèncer David Benito, amb una Kawasaki KLE 500.
Una cursa molt popular que es va recuperar
L’Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hockey Club (MATHC) va recuperar una cursa molt popular en la seva època i que va acabar aviat. La Pujada a la Mata es va celebrar entre 1971 i 1977, com a prova de velocitat i les queixes de veïns i propietaris de la zona, molestos perquè mentre durava la cursa, les carreteres eren intransitables i pel soroll dels vehicles participants, van ser el detonant de la seva curta trajectòria. La voluntat de l’escuderia que presideix Joan Amate la va recuperar.