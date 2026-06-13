Jordi Delás veu recompensada la seva tasca silenciosa pel hockey més social amb l'Stick d'Or

La Federació Catalana de Hockey va tancar divendres de manera oficial la temporada amb la 57a edició de la gala del hockey català, que va aplegar al Vapor de Prodis de Terrassa jugadors, entrenadors i directius dels diferents clubs de hockey del país. En el decurs de la gala, conduïda per Joana Barbany i amb la presència de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart i el president de la Federació Espanyola, Santi Deó, es va fer el lliurament dels guardons anuals que reconeixen la trajectòria, el compromís, el talent i l'esforç dels diferents actors del hockey català, des de la base fins a l'elit, passant per l'àmbit més social. La festa ha tingut continuïtat aquest dissabte amb la celebració del Festival del Hockey Català, amb la disputa de diversos partits de categories inferiors a Les Pedritxes.
El premi més important de la nit, l'Stick d'Or, va ser per al metge i periodista Jordi Delás, un històric del hockey català, vinculat al FC Barcelona. Fa tres anys va publicar l'obra "75 anys de hockey al Barça". Va rebre el guardó de mans del president de la Federació, Xavi Adell, pel seu "compromís incalculable en la promoció i els valors del hockey". Sempre discret, sense fer soroll, el pare dels jugadors Miki i Tono Delás, acumula més de 70 anys de relació amb el FC Barcelona. A banda de jugador internacional, l'any 2006 va donar un impuls clau per a la consolidació del que després seria el hockey adaptat o hockey +. Va ser pioner a l'hora de fer entrar el hockey a les presons i en zones deprimides, com el Raval, Sant Cosme o Santa Coloma de Gramenet, organitzant també una lliga a l'Hospitalet per a més de 300 joves en risc d'exclusió social.
Després de rebre l'ovació més gran de la nit, Delás va agrair el premi en nom de tots els premiats: "Hi ha hagut uns guanyadors, però qualsevol dels que som aquí mereix aquests reconeixements. Estic desbordat després d'escoltar una biografia que pensava que era oculta. Algun dia, algú haurà d'investigar el miracle del nostre esport. Com pot ser que amb tan poques fitxes obtinguem tants èxits?". Va reivindicar també la importància d'haver expandit el hockey adaptat i el de Mamis i Papis.
Entre els diferents guardonats van destacar un total de 24 terrassencs. Van rebre la medalla de plata al mèrit esportiu els integrants de la selecció espanyola sub-21 masculina, que es van proclamar subcampions del Món en la competició celebrada a l'Índia. Deu dels jugadors que van disputar la final són terrassencs. Es tracta de Jan Capellades, Ton Morán, Guiu Corominas, Mario Mena, Josep Martín, Pere Amat, Bruno Ávila, Marc Martín, Santi Martín i Jan Trujillo. També ho són el seleccionador Oriol Torras i dos dels membres de l'"staff tècnic", Joan Fitó i Albert Fíguls.
Pel que fa a les medalles d'honor, van recaure en les dues úniques presidentes que tenia fins ara el hockey català. Una va ser la del CD Terrassa, Lídia Martí, que abandona la presidència després de vuit anys en el càrrec, per bé que continua formant part de la junta directiva de l'entitat com a vicepresidenta segona. L'altra medalla va ser per a la ja expresidenta del Júnior de Sant Cugat, Marta Cerdà.
Es van lliurar també dues insígnies d'or, per al seleccionador espanyol sub-21, el terrassenc Oriol Torras, que s'ha acomiadat com a tècnic del Júnior i entrenarà la temporada vinent al Club Egara. L'altre guanyador va ser el vicepresident del Júnior, Salvador Font.
Medalla d'or al mèrit esportiu per a Xavi Lleonart
En l'apartat de les medalles al mèrit esportiu, l'exjugador terrassenc del CD Terrassa, el Polo i el Bloemendaal Xavi Lleonart, tres vegades olímpic i campió d'Europa amb el Bloemendaal, va ser reconegut amb la medalla d'or. La de plata va ser per a tots els integrants de la selecció sub-21 masculina, mentre que la de bronze va recaure en altres dos jugadors terrassencs que han arribat als 100 partits internacionals amb la selecció espanyola: Jordi Bonastre i Xavi Gispert. No van assistir-hi, ja que es troben a Bèlgica preparant el debut a la Pro League amb la selecció espanyola.
La Medalla al Mèrit Arbitral Josep Salvatella va ser per al col·legiat Carlos Dolz.
La placa especial de la Federació es va atorgar al periodista de Canal Terrassa i director del programa Àrea de Joc, Miki Romagosa, per "la seva empremta inesborrable en la difusió del hockey i de l'esport local". Idèntic homenatge es va dispensar al periodista de Televisió de Catalunya, ja retirat, Jordi Robirosa, que l'any passat no va poder recollir el guardó.
Els tres Sticks per a la Història van ser per a tres mítics internacionals terrassencs: Ramon Jufresa, Xavi Arnau i Marta Prat. El premi Farreras Valentí, que reconeix l'excel·lència tant esportiva com acadèmica, va ser declarat desert, mentre que el trofeu Lluís Ysamat, que premia el millor porter de la temporada, va recaure en el porter de l'Egara Jan Capellades.
En l'àmbit dels guardons als millors jugadors de Primera Divisió, es va premiar als egarencs Joan Lletí i Júlia Strappato. Els millors jugadors promesa van ser Jan Trujillo (Club Egara) i Anna Marquès (Atlètic).