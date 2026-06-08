Jornada molt exitosa de ciclisme al Circuit Municipal

Jornada molt positiva al Circuit Municipal de Ciclisme de Terrassa amb la celebració del Campionat de Catalunya de Cronogimcana i la segona jornada de la Diada del Contrarellotgista, dues de les cites més destacades del calendari català de ciclisme de base. La competició va reunir un total de 97 joves ciclistes, convertint-se en una de les proves escolars amb més participació dels darrers anys a Catalunya.
Pel que fa al Campionat de Catalunya de Cronogimcana i en categoria infantil masculina, el títol va ser per a Ilde Jiménez, del Jufré Cycling de Vic, mentre que el terrassenc Max Ballesteros, de l’Escola Ciclisme Mont-roig, va aconseguir una excel·lent medalla de plata a la seva ciutat. En categoria infantil femenina, la nova campiona de Catalunya va ser Xènia Muñoz, també del Jufré Cycling.
Medalla de plata
Pel que fa als resultats de l’Escola de Ciclisme Vallès, en categoria prebenjamí, Aleix Narváez va obtenir una meritòria medalla de plata mentre que, en benjamins, el club egarenc va aconseguir un doble podi amb la victòria de Leo Cañellas i la tercera posició de Biel Puig.
En categoria principiant, el terrassenc Àlex Hernández, va tornar a demostrar el seu excel·lent estat de forma imposant-se novament i sumant una nova victòria al seu palmarès. Per la seva banda, en categoria aleví, Aniol Gil, de Castellar del Vallès, va repetir la tercera posició aconseguida la temporada passada i va tornar a pujar al podi del Campionat de Catalunya. L’Escola de Ciclisme Vallès va aconseguir, per cinquena temporada consecutiva, la segona posició en la classificació general del Campionat de Catalunya.
La jornada es va completar amb la disputa de la Diada del Contrarellotgista. En aquesta competició, l’Escola de Ciclisme Vallès també va obtenir un gran resultat gràcies a la victòria d’Àlex Hernández i Juli Collell en categoria principiant, que van aconseguir la primera posició en la prova per parelles.
Visita del nou president de la Catalana
La celebració va comptar amb la presència del nou president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, que va visitar per primera vegada el Circuit Municipal de Ciclisme de Terrassa. Durant la seva estada va poder seguir de prop les diferents competicions, conèixer les instal·lacions i mantenir una trobada amb la junta directiva de l’Escola de Ciclisme Vallès, que li va presentar alguns dels projectes de futur de l’entitat.