La Cursa Fanny Sallés tindrà més de 2.500 participants

Els carrers del centre de la ciutat acolliran diumenge a partir de les 9.30 hores una de les proves atlètiques més concorregudes de les que se celebren a Terrassa, la Cursa Fanny Sallés-Cursa de les Dones. La prova, de 5 quilòmetres, arriba enguany a l’onzena edició amb un important canvi de recorregut, que permetrà que els corredors gaudeixin de les principals joies arquitectòniques de la ciutat.
Els organitzadors esperen superar els 2.500 corredors de l’edició de l’any passat, que va tenir com a guanyadora Raquel Parrado, que va completar l’antic recorregut amb un temps de 19’49”. Dimecres es van tancar les inscripcions, però davant l’augment de sol·licituds, l’Associació Esportiva Mitja Marató ha decidit treure 200 dorsals més, que es podran adquirir durant la Fira del Corredor, que se celebrarà dissabte entre les 10 i les 20 hores a la Fundació Busquets. L’entrada serà pel carrer de Vinyals, a l’altura del Parc dels Catalans, el punt on se situarà demà la línia de meta.
Els corredors avançaran en direcció nord cap al passeig del Vint-i-dos de Juliol, on se seguirà fins al carrer Major de Sant Pere. Es passarà per la Seu d’Ègara i el Pont de Sant Pere, la Creu Gran, el carrer del Passeig, el Camí Fondo, el carrer Sant Pau, la Font Vella, la Plaça Vella, el carrer Major, el carrer de la Unió, el Raval de Montserrat, el carrer de Sant Pere, el passatge Gaudí, La Rasa i de nou la Rambla d’Ègara en sentit sud, fins a arribar al Parc dels Catalans.
Prohibit córrer sense dorsal
Per motius de seguretat, enguany estarà completament prohibit participar en la cursa sense dorsal. Les tres primeres dones i els tres primers homes rebran els premis una vegada la cursa hagi finalitzat.
Com cada any, es tracta d’una prova solidària. La Fundació Oncolliga rebrà una part dels diners recaptats amb les inscripcions de la cursa. El donatiu es destinarà a continuar amb la seva tasca de suport psicosocial als malalts de càncer i als seus familiars.
Al Parc dels Catalans s’instal·laran els diversos serveis que ofereix la Cursa Fanny Sallés: atenció sanitària a càrrec de Creu Roja, servei de guardabosses (Fundació Busquets) i vestidors (Escola Pia) i lavabos. La bossa del corredor inclourà regals oferts pels patrocinadors, com begudes, sabons, cosmètics. A l’arribada es distribuirà fruita i aigua.