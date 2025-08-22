La irlandesa Aoife Taaffe jugarà a l'Atlètic

L'Atlètic femení es reforça amb la jugadora irlandesa Aoife Taaffe que arriba procedent de l'equip de l’Old Alex HC de Dublín, un conjunt que forma part dels més importants de la màxima divisió del hockey irlandès. La davantera, de 25 anys, ha jugat amb la selecció irlandesa sub-21 i sub-23, i va participar en la Copa del Món Júnior de Sud-àfrica disputada l'any 2021.\r\n\r\nAquesta és la segona incorporació de fora del conjunt de Can Salas que, aquesta temporada, dirigirà l'entrenadora Sílvia Bonastre, després d'una etapa al cos tècnic que liderava Jordi Carrera. Abans de Taaffe, el club terrassenc va anunciar el fitxatge de la neerlandesa Ilse Kappelle, que arriba a l'Atlètic procedent de l’AH&BC Amsterdam.\r\n