La jornada èpica de Celeste Alfaro: dos títols i un segon lloc

L’esportista terrassenca Celeste Alfaro va viure diumenge una extraordinària jornada durant el Campionat de Catalunya de marxa aquàtica, celebrat a Cambrils, una prova puntuable per a la Copa Catalana de marxa aquàtica, organitzada per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). Es va proclamar campiona de Catalunya de binomi mixt de 800 metres i també de 200 metres a mà nua. A més, va ser subcampiona en la modalitat de 50 metres rem. Alfaro afrontava la competició després d’una lesió al quàdriceps esquerra.
La marxa aquàtica va sorgir al nord de França, a les platges de Normandia i Bretanya. Consisteix a caminar pel litoral a una altura en què l’aigua arribi sota el diafragma. L’activitat té caràcter competitiu i es recomana com un complement perfecte del senderisme tradicional, ja que té per objectiu el reforçament muscular i cardiovascular i el treball en equip.
Com a novetat, en el binomi mixt, Alfaro va competir al costat del seu company d’equip Francesc Xavier Gallardo. “Que sigui un noi afecta a la coordinació de la prova. És també un pes afegit d’aproximadament uns 10 quilos més”, explica. A banda de guanyar, van signar el tercer millor temps entre els binomis masculins i femenins.
La prova dels 200 metres a mà nua va ser “especialment dura i explosiva, però vaig poder treure bastants segons de diferència a la resta”, comenta.
Als 50 metres rem li va treure un sol segon a la gran favorita, Berta Muntaner.