Quatre atletes de la UAT, becats per Kern Pharma

Un any més, i ja en van quatre, la farmacèutica terrassenca Kern Pharma ha entregat aquest dimecres a la seva seu les beques García Bragado en col·laboració amb la fundació OAFI. S'ha premiat un total de deu esportistes, quatre dels quals pertanyen a la Unió Atlètica Terrassa amb 600 euros cadascun. Els servirà per a la compra de material esportiu i també per viatjar als Campionats d'Espanya. Els afortunats han estat els terrassencs Guim Turró, Anne Crespo i Ares Rubies, així com la barcelonina Jana Guillem, tots ells atletes de la UAT. Els altres sis guardonats han agraït la beca de manera telemàtica. Es tracta de Javier Abad, Manuel Martínez, Pedro Moclan, Rodrigo Gea, Aner Arostegui i Hodei Fernández.
L'acte d'entrega de les beques s'ha celebrat a les instal·lacions de Kern Pharma a Terrassa. Ha comptat amb la presència de l'exatleta olímpic madrileny Jesús Angel García Bragado, que dona nom a aquesta iniciativa, juntament amb els doctors Josep Vergés i José Maria Villalón, que ha entrat per videoconferència des dels Estats Units. Vergés és el fundador i president de la fundació internacional d'osteoartritis, mentre que Villalón és el cap dels serveis mèdics de l'Atlético de Madrid. Ha exercit d'amfitriona Ana Vieta, directora de l'àrea científico-tècnica de Kern Pharma.
Bragado és una de les més grans estrelles de la història de l'atletisme espanyol. El llegendari marxador ha estat present en un total de vuit Jocs Olímpics, des de Barcelona 1992 a Tòquio 2020.
L'encarregat d'obrir l'acte ha estat el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa, Alberto Muñoz. "Iniciatives com aquesta permeten arribar a llocs on les administracions no podem arribar. És molt important fomentar el creixement esportiu de joves atletes amb dificultats econòmiques", ha assenyalat Muñoz.
Josep Vergés, per la seva banda, ha agraït la col·laboració de la farmacèutica egarenca i de García Bragado i ha afegit que "quan ets jove, necessites incentius com aquest per continuar creixent". García Bragado, que actualment resideix a Lleida, ha destacat la importància de donar continuïtat al projecte. "Faig d'entrenador i em moc pels diferents Campionats de Catalunya i d'Espanya. És tot un plaer trobar-me nois i nois que van ser premiats en les primeres edicions i que continuen amb èxit amb les seves carreres. Hem de continuar amb aquestes beques. El que més pena fa és veure que alguns nois deixen l'esport perquè les seves famílies no poden assumir-ne el cost econòmic.", ha comentat.
L'atleta de 14 anys Ares Rubies ha estat una de les atletes becades. L'egarenca competeix en llançaments de martell i de pes, així com en els 60, 80 i 100 metres llisos. "Dedicar-se a l'atletisme requereix moltes hores i no sempre és senzill compaginar-ho amb els estudis. Aquesta ajuda ens va molt bé per comprar material esportiu i també per pagar alguns viatges", comenta.
La seva companya de la UAT Anne Crespo, de 16 anys, és una especialista en els 200 i els 400 i enguany ha començat a estudiar primer de Batxillerat Científic. Es dedica a l'atletisme des dels 4 anys i reconeix que "cada vegada és més complicat trobar hores per entrenar. Aquest és un esport que implica un gran sacrifici a tots els nivells i aquestes beques són realment una gran ajuda".