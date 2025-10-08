Nou càrrec europeu per a Jordi Merino

El directiu terrassenc Jordi Merino, president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) s’ha convertit en el nou vicepresident primer de la Federació Europea de Senderisme (ERA). Es tracta d’una organització en xarxa que promou el senderisme i la creació de rutes per tot Europa.
Va ser escollit el cap de setmana passat per 48 vots a favor dels 49 possibles durant el congrés general de l’ERA, celebrat a la localitat francesa de Mâcon, capital del departament de Saona i Loira.
El nou president de l’organisme és l’austríac Gerhard Ermischer, que fins ara era el vicepresident primer de l’organització. Les altres dues vicepresidències van ser per a la francesa Marianne Clarté i el portuguès Rúben Jordäo.
En el decurs de la seva presentació, Jordi Merino es va centrar en els nous reptes del senderisme i l’excursionisme del continent, posant com a eixos fonamentals el medi ambient, el canvi de costums, la massificació o la part més esportiva del senderisme.
Qui presideix la FEEC des del 2011 va voler remarcar que l’evolució del senderisme actual ha de servir per adaptar el full de ruta que es marqui des de la mateixa Federació Europea.
En aquest sentit, Merino va assegurar que “cal aprofitar aquesta oportunitat de canvi que tenim davant per a fer créixer l’ERA en l’àmbit internacional i de relacions amb els diferents estaments europeus”.
Suport del president sortint
Jordi Merino, que va estar acompanyat a Mâcon pel vicepresident de la FEEC, Josep Casanovas, va voler agrair el suport rebut per part dels diferents membres de l’assemblea i especialment del president sortint, el serbi Boris Micic, que ha estat un dels grans avaladors de la candidatura catalana. El congrés de Mâcon va arribar després de l’última edició, celebrada a Montserrat sota l’organització de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, que és membre de ple dret de l’ERA, on també hi ha representades altres federacions de l’Estat, com la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).
En les setmanes vinents, les diferents comissions de la Federació Europea de Senderisme posaran en marxa aquest nou mandat, que serà de dos anys fins que se celebrin les noves eleccions, on els membres de la junta directiva poden allargar fins a vuit anys el seu mandat.
La tercera federació catalana
Jordi Merino, que va presidir el Centre Muntanyenc de Sant Llorenç entre els anys 1992 i 2007, gestiona actualment la tercera federació catalana en nombre de llicències. En té més de 47.000, només superada per les de futbol i bàsquet. Al febrer, Merino va aterrar a la FEDME com a vocal de la nova junta liderada per Bernat Clarella. Les relacions institucionals són la seva àrea de treball.