Quart lloc per a Oriol Vilajoana, Martí Sneder i Víctor Castaño

La secció de triatló del CN Terrassa va signar una magnífica actuació en el Campionat de Catalunya de triatló per relleus, disputat en un format en què cada rellevista completava un triatló supersprint abans de donar el relleu al seu company. En la categoria elit masculina, la màxima categoria de la competició, l’equip format per Oriol Vilajoana, Martí Sneder i Víctor Castaño va assolir una magnífica quarta posició. Es tracta d’un resultat històric per al club, que mai no havia arribat tan lluny en aquesta prova.
En la categoria open “A”, el duet format per Nil Sánchez i Valentín va aconseguir, doblant relleus, una merescuda primera posició, proclamant-se campions d’aquesta categoria. En open “B”, Sergi Truñó, Toni Santiago i Isaac Fortea, que afrontaven el seu primer triatló, van finalitzar en la quinzena posició.
Pel que fa a la competició elit femenina, Mireia Fageda, Anna Simón i Helena Pascual es van classificar vuitenes. En categoria juvenil, Darío Castaño va acabar segon. En la modalitat endurance (doble supersprint), Carla Villegas va tancar la gran actuació dels terrassencs amb una setena posició.