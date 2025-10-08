Dos partits a Víctor Bravo i un a Adrián Beamonte

El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb dos partits de suspensió al tècnic del Terrassa FC Víctor Bravo, que va veure la targeta vermella directa el passat partit de lliga contra el Porreres. A més, el defensa Adrián Beamonte, també es perdrà el pròxim encontre al camp de l'Olot, ja que ha rebut un encontre de suspensió per l'expulsió en el mateix partit contra el conjunt mallorquí del passat diumenge, a l'Estadi Olímpic. \r\n\r\nA més de la sanció esportiva, al jugador, que va veure la targeta vermella per "subjectar a un adversari, derrocant-lo, evitant amb la seva acció una manifesta ocasió de gol", li han imposat una multa de 172,50 euros mentre que la de l'entrenador del conjunt terrassista puja a la quantitat de 345 euros. Víctor Bravo va ser expulsat per dirigir-se a l'àrbitre dient-li que "sou uns pocavergonyes".\r\n