La trepidant cursa cap al títol de lliga

Després de la disputa de la Copa del Rei i de la Reina, els equips de hockey tenen ja tota la seva atenció centrada en la resolució de les lligues de hockey. Els quatre primers caps de setmana de maig es disputaran les quatre jornades que falten de la lliga regular i els dies 30 i 31, les instal·lacions del Club de Campo de Madrid acolliran les semifinals i finals d’una lliga que no es queda a Terrassa des de fa quatre temporades, des que l’Atlètic va batre a la final al Polo en una “final-four” celebrada precisament a les instal·lacions del Club de Campo.
La temporada passada, tres equips locals van classificar-se per a la “final-four” i l’any anterior només dos. Enguany n’hi ha quatre que tenen grans opcions de lluitar pels títols. Es tracta dels equips masculins i femenins de l’Atlètic i el Club Egara.
A la Divisió d’Honor masculina, RC Polo i Club de Campo han obtingut ja la classificació matemàtica. Els barcelonins lideren la fase regular amb 48 punts, encara sense conèixer la derrota, mentre que el Club de Campo, que exercirà d’amfitrió de la “final-four” és segon amb 45. Tenen assegurades les dues primeres places. Per a les dues restants hi ha quatre aspirants. L’Atlètic i el Júnior tenen 34 punts i el Sanse Complutense i el Club Egara 31. Tot continua obert i no es decidirà fins al 24 de maig.
Sobre el paper, Complutense i Atlètic són els que ho tenen millor. L’Atlètic té un sol partit exigent, a casa contra el Polo. Visita al Sardinero (cuer), i al Barça (vuitè) i rep al Taburiente (desè). El Complutense rep al Júnior en un enfrontament directe i al Tenis (novè) i visita al Barça (vuitè) i al Jolaseta (onzè).
L’Egara rep al Jolaseta (onzè) i al Club de Campo (segon) i visita al Júnior i al CD Terrassa (setè). Els santcugatencs, per la seva banda, juguen a casa amb l’Egara i el Barça (vuitè) i visiten al Complutense i al Polo (líder).
Lliga femenina
Pel que fa a la “final-four” femenina, l’únic classificat és el Club de Campo, amb 47 punts. Quatre aspiren a les tres places restants: Complutense amb 41, Egara amb 39, Atlètic amb 36 i Júnior amb 33. Tenis i Polo, amb 26, són a 10 de la quarta plaça i estan pràcticament descartats. A la part baixa, el CD Terrassa afrontarà també quatre finals per evitar el descens directe. Té 5 punts, per 3 del Castelldefels. Es veuran les cares en una última jornada que pot ser agònica.