Nou terrassenques a la convocatòria de l'absoluta femenina

La selecció espanyola absoluta femenina de hockey durà a terme una concentració al Júnior de Sant Cugat entre dilluns i dimecres vinents. Carlos García Cuenca ha elaborat una llista de 28 jugadores convocades, nou de les quals són terrassenques, per a continuar preparant la Pro League i el Mundial de l’agost a Amstelveen i Wavre.\r\n\r\nLes grans novetats de la llista són Natàlia Vilanova (Club Egara) i Lena Alonso (CD Terrassa), que formen part del grup de projecció. Les set jugadores restants són les següents: Clara Pérez i Sofía Rogoski (Atlètic); Laura Bruguera i Estel Petchamé (Polo); Mireia Herrero (Club Egara); Maria Gestí (Júnior) i Marta Segú (HGC). Formen part de l’”staff” tècnic Jordi Fitó, Andrew Wilson i Bernardino Herrera.\r\n\r\nDestaca l'absència de la jugadora del Club Egara Sofia Keenan, que es va lesionar a l'espatlla en el partit de semifinals de la Copa de la Reina de dissabte passat.\r\n