La selecció femenina júnior va debutar al Mundial amb una gran victòria contra els Països Baixos

La selecció espanyola femenina va estrenar-se amb victòria en el Mundial júnior que es disputa aquests dies a la localitat brasilera de Salvador de Bahia. L'equip de Marian Díaz va remuntar davant dels Països Baixos i va acabar dominant el marcador amb un 13 a 7. Isa Piralkova, juntament amb Daniela Quinzada, les representants locals a aquesta cita, va ser la màxima anotadora de l'encontre amb 4 gols. El següent compromís del combinat espanyol serà la matinada de dilluns a dimarts, contra Nova Zelanda, que a la primera jornada de la fase de grups es va desfer de la selecció d'Israel per un ajustat 12 a 11.
Tot i que les de Díaz es van avançar amb un gol d'Ari Temprano, els Països Baixos van aconseguir replicar amb un parcial de 0 a 3 que els hi donava avantatge a la conclusió del primer quart. En el segon, Espanya va intensificar el seu joc i amb un parcial de 4 a 2, amb gols de Carlota Peñalver, Isa Piralkova, Temprano i Rita Gurri, va aconseguir empatar a cinc gols abans del descans.
A la represa, i en el tercer període, les jugadores del combinat júnior van oferir els seus millors minuts i, amb dos gols de Piralkova i un de Peñalver, Martina Claveria i Irene Casado, van obtenir un parcial de 5 a 1 i van situar un tranquil·litzador 10 a 6 en el lluminós. En el darrer quart de l'encontre, les de Diaz es van imposar de nou, en aquest cas amb un 3 a 1, gràcies als gols d'Alba Muñoz, Julia Cereijo i Piralkova, que sentenciaven el matx amb el 13 a 7.