La selecció júnior apallissa a Nova Zelanda i s'assegura la primera posició del grup

Les de Marian Díaz han sumat dos triomfs a la fase de grups del Mundial de Salvador de Bahia

Publicat el 12 d’agost de 2025 a les 17:31
Actualitzat el 12 d’agost de 2025 a les 17:32

La selecció espanyola femenina va obtenir la seva segona victòria en el Mundial júnior de waterpolo que es disputa a Salvador de Bahia (Brasil) i es va assegurar la primera plaça del seu grup. Les de Marian Díaz, amb una estel·lar Isa Piralkova, es va imposar a Nova Zelanda per 17 a 6 i s'enfrontaran en el tercer partit contra Israel sense res en joc, després de garantir-se el primer lloc. 

El combinat júnior femení va començar amb moltes ganes i demostrant tot el seu arsenal atacant. Tot i que Nova Zelanda va aconseguir situar un empat a dos en el marcador, un parcial de 5 a 1 deixava un 7 a 3 per a les de Díaz a la conclusió del primer quart. 

Després d'un segon quart amb una mica més d'equilibri en el joc i amb només dos gols, un per a cada selecció, a la represa, el combinat espanyol va tornar a sortir amb molta energia i de nou va assolir un parcial de 5 a 1 que va deixar el resultat en un 13 a 5 impossible de remuntar.

Ja en els últims vuit minuts de partit, un altre 4 a 1 de parcial per a la selecció júnior va servir per rematar la feina. La jugadora egarenca Isa Piralkova, que va ser nominada com a MVP en el primer encontre de la fase de grups davant dels Països Baixos en el debut de l'equip, va ser la màxima anotadora contra les oceàniques amb cinc gols.

