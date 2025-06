Cirsa anuncia que sortirà a borsa amb l'objectiu de captar 460 milions d'euros

Cirsa ha anunciat aquest dimecres la seva intenció de sortir a borsa amb l'objectiu de captar un total 460 milions d'euros per accelerar l'estratègia de creixement i enfortir la seva estructura de capital mitjançant la reducció del palanquejament, a més de cobrir impostos. Així n'ha informat la multinacional terrassenca del sector del joc i l'oci en un comunicat.

La companyia ha oficialitzat la seva intenció d'iniciar el procés per cotitzar en el mercat borsàtil espanyol amb la publicació del corresponent "Intention to Float" (ITF). D'acord amb el document, en l'objectiu de captació s'inclou una oferta de subscripció de noves accions ordinàries amb l'objectiu d'obtenir un capital de 400 milions d'euros. L'oferta també inclourà una oferta de venda d'aproximadament 60 milions d'euros vbinculada a un paquet que tenien diversos directius i destinada únicament a cobrir impostos i altres despeses associades amb la reestructuració de les participacions dels directius.

Els ingressos nets de l'oferta de subscripció per part de la companyia inclouen un import aproximat de 375 milions d'euros, que es faran servir principalment per accelerar l'estratègia de creixement de la companyia de joc i per amortitzar deute existent i reduir la ràtio de palanquejament del grup a aproximadament 2,7 vegades l'ebitda.

Per la seva banda, l'oferta de venda serà realitzada per LHMC Midco únicament en benefici indirecte final de determinats empleats i directius actuals i anteriors de Cirsa, que no rebran ingressos en efectiu (excepte per a la liquidació d'impostos i altres despeses). La seva inversió existent es reorganitzarà perquè en el moment de l'admissió ostentin una participació directa en la companyia.

L'empresa amb seu a Terrassa ha afegit que la decisió de procedir i el moment definitiu per llançar l'oferta estaran subjectes "entre altres factors, a les condicions de mercat i a l'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)". Fonts especialitzades apunten que la companyia estaria treballant per sortir a cotitzar abans d'agost.

"Aquesta decisió marca un moment històric en la trajectòria del grup i reflecteix l'evolució sostinguda, la solidesa operativa i l'ambició de Cirsa per continuar creixent i liderant el sector a nivell nacional i internacional", assegura la firma en un comunicat.

“L'anunci d'avui és una fita significativa en la història d'aquesta companyia, fundada a Terrassa el 1978, i que ha construït un historial d'acompliment extraordinari amb presència en 11 països, operant sempre exclusivament en mercats on el joc està regulat. En els últims 20 anys, Cirsa ha accelerat la seva expansió internacional adquirint companyies líders i consolidant una posició de lideratge en els mercats en els quals opera. El nostre creixement es va accelerar encara més gràcies a la nostra aliança transformadora amb Blackstone en 2018, que ha estat fonamental per al nostre èxit”, ha manifestat Joaquim Agut, president executiu de la multinacional.

Antonio Hostench, conseller delegat de la firma, sosté que la sortida a borsa els "brindarà l'oportunitat d'emprendre nous projectes i continuar consolidant el nostre lideratge en el sector”.

La firma amb seu al número 298 de la carretera de Castellar va contractar la primavera del 2024 els bancs d’inversió Deutsche Bank, Barclays i Morgan Stanley per estudiar la seva sortida a la borsa espanyola. La firma egarenca hauria estat a punt d'anunciar la seva intenció de debutar en el parquet el passat novembre, però hauria decidit esperar per la volatilitat dels mercats degut a les eleccions als Estats Units. Fonts coneixedores de l'operació van tornar a pronosticar la sortida per al passat mes d'abril, però la volatilitat i la incertesa del mercat i el context geopolític haurien refredat la decisió en aquell moment.

La multinacional és avui propietat del fons d’inversió de Blackstone, a qui Manuel Lao va vendre la companyia l’any 2018. L'any passat va obtenir uns ingressos d’explotació de 2.150 milions d’euros i un benefici operatiu de 699 milions, un 8% i un 11% més que l'any anterior. El primer timestre d'aquest 2025 va aconseguir uns ingressos d'explotació de 576,7 milions d'euros (+12,5%) i un benefici operatiu de 179 milions d'euros (+9,1%).

En el comunicat emès aquest dimecres, s'assegura que "l'operació no alterarà l'essència ni la manera de treballar del grup, que seguirà enfocat a oferir una proposta de valor diferencial basada en la responsabilitat, l'eficiència operativa i la qualitat del servei". La sortida a borsa permetrà a Cirsa "enfortir el seu posicionament i aprofitar noves oportunitats de creixement en un entorn global en constant evolució", s'afegeix.