La selecció espanyola sotmet a Bèlgica i passa a semifinals

Magnífica victòria de la selecció espanyola a l'Eurohockey en el darrer partit de la fase de grups. El combinat masculí necessitava superar a Bèlgica per assegurar la seva presència a les semifinals d'aquesta competició continental, i ho ha assolit, imposant-se per 2 a 1. El rival dels de Max Caldas per accedir a la final serà Alemanya o França, en un partit que es disputarà aquest dijous.
Era un encontre de caixa o faixa i Espanya ha sortit a totes. Fregant el final del primer quart, Alejandro Alonso ha aconseguit avançar els de Caldas. Només començar el segon període, la selecció belga ha aconseguit el gol de la igualada, gràcies a una acció que ha definit Nicolas de Kerpel. La selecció espanyola ha continuat amb el seu objectiu d'endur-se els tres punts en joc i, a dos minuts per al descans, l'atacant basc José María Basterra ha aconseguit el 2 a 1, resultat que seria irreversible per a Bèlgica que, amb aquesta derrota, ha quedat fora de la lluita per les medalles.
A la conclusió del partit, Caldas ha dit que "aprendre a jugar a aquest nivell i competir per les medalles torneig a torneig és el nostre objectiu i forma part del creixement de l'equip, amb jugadors nous que debuten en tornejos com aquest". El tècnic argentí de la selecció espanyola ha declarat que "continuem fent créixer el nivell dels jugadors espanyols i això és molt bo de comprovar. I això, a vegades, es comprova guanyant".
Caldas ha assegurat estar feliç pels seus jugadors i ha apuntat que "hem batallat més del necessari en la segona part. No triem bé algunes vegades el que havíem de fer i ens ofeguem en un got d'aigua. Però jugar així i guanyar als belgues, és molt". El seleccionador ha augurat que el rival de semifinals serà, segurament, Alemanya, a casa seva i amb el camp ple. "Serà molt divertit. El que ha passat a la segona part ens ajudarà el dijous. Ara toca saber guanyar i festejar. I dimecres comença la preparació per a un partit més", ha comentat el seleccionador masculí.