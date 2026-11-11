Contundent primera derrota del CN Terrassa a Sabadell a la lliga femenina

A la desena jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina de waterpolo ha arribat la primera derrota per al CN Terrassa. El Natació va perdre per un contundent 19 a 8 dimarts al vespre el derbi vallesà disputat a la piscina del CN Sabadell en partit avançat corresponent a la penúltima jornada de la primera volta. Dissabte, el CN Terrassa es desplaçarà a Grècia per visitar l'Ethnikos d'Atenes en partit corresponent a la segona jornada de la Champions League femenina.
L'equip egarenc ha perdut el lideratge en favor del CN Mataró, que és el nou líder amb 29 punts. Gràcies a aquesta golejada, les sabadellenques són ara segones amb 28, mentre que el CN Terrassa ha quedat tercer amb 27 i un balanç de nou victòries i una sola derrota. El dissabte 21 de novembre a les 18 hores, les egarenques tancaran la primera volta rebent el nou líder, CN Mataró, a la piscina de l'Àrea Olímpica.
El duel entre sabadellenques i terrassenques no va tenir cap mena d'història. El conjunt d'Enric Arnella es va mostrar molt superior i va deixar el partit resolt abans del descans gràcies a sengles parcials de 4 a 0 i 6 a 0. La contundència de la golejada (10-0) va deixar ja sense opcions les visitants, que van perdre per 4 a 3 el tercer parcial i van acabar empatant l'últim amb un intranscendent 5 a 5.
Alice Williams i Paula Prats, amb dues dianes cadascuna, van ser les màximes golejadores del conjunt terrassenc. Pel que fa al Sabadell, Paula Crespi va liderar l'anotació amb quatre dianes.
Després de la contundent derrota, l'equip de Pérez posa ara el focus en el segon compromís de la màxima competició europea. Viatjarà a Atenes per enfrontar-se dissabte a les 16.30 hores a l'Ethnikos a la recerca del segon triomf a la competició després de l'aconseguida contra l'Ekipe Orizzonte.